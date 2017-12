Bourse Zurich: sans grand changement dans le rouge à la mi-journée

Zurich (awp) - La Bourse suisse continuait d'évoluer sans grand changement dans le rouge vendredi au milieu de la dernière séance de l'année et en dépit d'une ambiance positive outre-Atlantique où Wall Street a clôturé la veille dans le vert avec un nouveau record pour le Dow Jones. Les investisseurs se préparaient à une longue pause de quatre jours pour fêter le nouvel an.

Les actions devraient poursuivre leur progression en 2018, bien qu'à un rythme plus modéré, portées par l'embellie de la conjoncture mondiale et des résultats réjouissants pour les entreprises, selon des experts interrogés par AWP. "L'affirmation qu'il n'y a pas d'alternative aux actions est toujours d'actualité, même en cas de repli des marchés", a estimé Christoph Schenk, directeur des investissements à la Banque cantonale de Zurich (ZKB).

Les spécialistes d'UBS continuent également de privilégier les titres à dividende. "Nous sommes dans la dernière phase du marché haussier, il reste à voir quand nous entrerons dans un marché baissier", a indiqué le responsable de l'allocation globale des actifs, Andreas Köster.

Vers 11h50, le SMI abandonnait 0,29% à 9378,68 points assez loin de son plus haut de l'année inscrit le 19 décembre à 9468,84 points, mais très largement en dessus du plus bas de l'année du 23 janvier à 8192,58 points (+14,1% depuis le début de l'année). Le SLI cédait 0,27% à 1517,96 points et le SPI 0,30% à 10'747,15 points. Sur les trente valeurs vedettes, 25 reculaient, trois avançaient et deux étaient stables (Swisscom et Vifor).

Logitech et Dufry (chacun -0,9%) se partageaient la lanterne rouge. ABB cédait 0,8% et complétait le trio des plus gros perdants.

Les assureurs Zurich (-0,6%), Bâloise et Swiss Life (chacun -0,5%) figuraient aussi dans le bas du tableau. Swiss Re (-0,4%) cédait un peu moins de terrain. JPMorgan a relevé l'objectif de cours de Zurich et a confirmé "neutral". L'analyste a notamment revu à la baisse les prévisions de bénéfices net et opérationnel.

Dans le camp des poids lourds, JPMorgan a relevé l'objectif de cours de Roche (-0,2%) et a confirmé "overweight". L'analyste a salué un incubateur de produits en développement bien garni, dont les détenteurs de capitaux n'ont pas encore saisi tout le potentiel selon lui.

La banque US a aussi relevé l'objectif de cours de Novartis (-0,1%) et a confirmé "neutral". Les perspectives de croissance du groupe sont parmi les plus amples de la branche, selon l'analyste qui ne prévoit toutefois pas de grandes nouvelles et lancements de produits l'an prochain.

Nestlé (-0,5%) souhaiterait vendre une laiterie en Mongolie-Intérieure au chinois Ningxia Saishang, selon le China Daily.

Aux bancaires, UBS cédait 0,3%, Credit Suisse 0,2% et Julius Bär 0,1%.

Lonza (+0,8%) venait en tête des trois gagnants devant Sonova (+0,4%) et SGS (+0,04%). JPMorgan a relevé l'objectif de cours du chimiste bâlois et a confirmé "overweight. L'acquisition de Capsugel ainsi que les avancées au niveau de la fabrication de molécules ont amené le biochimiste rhénan à revoir fortement à la hausse ses ambitions en termes de ventes et de Ebitda de base à l'horizon 2022, a notamment commenté l'analyste.

Sur le marché élargi, le flux de nouvelles était tout aussi anémique. AMS (-0,4%) enchaînait sur les mauvaises performances des deux dernières séances. Le titre du fabricant autrichien de semi-conducteurs a été pénalisé par des rumeurs concernant l'un de ses principaux clients Apple, dont les ventes du nouvel Iphone X seraient inférieures aux attentes.

Parmi les titres cédant leurs gains on relevait notamment Inficon (-1,6%), Oerlikon (-1,5%) et Schmolz+Bickenbach (-1,2%). A l'inverse, Santhera (+2,3%) Bachem (+2,4%) et Addex (+2,2%) faisaient partie des plus gros gagnants.

