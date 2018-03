Bourse Zurich: vers une ouverture légèrement positive

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait ouvrir sur une note légèrement positive mardi, marquant un peu le pas en début de séance. Les indications préalables sont un peu moins positives, avec un Dow Jones qui a cédé du terrain lundi. Les craintes liées à la décision du président Donald Trump d'imposer des taxes sur les importations d'acier et d'aluminium persistent et ont pesé la veille à Wall Street sur les valeurs industrielles comme Boeing et Caterpillar.

Après le froid, le président Trump a soufflé (un peu) de chaud avec l'envoi en Europe de son ministre du commerce pour discuter avec les représentants de l'UE de l'abolition des droits et barrières douanières.

Au niveau économique, on suivra l'évolution des prix à la consommation aux Etats-Unis en février. Après les bonnes données sur le marché de l'emploi de vendredi, les investisseurs espèrent pouvoir en déduire des indications sur l'évolution future des prix. Les observateurs rappellent qu'il y a quelques semaines, la crainte d'une hausse des prix avait déclenché les turbulences boursières.

En Suisse, la saison de résultats se poursuit avec Geberit pour les blue chips ainsi que les chiffres d'un grand nombre d'entreprises du marché élargi.

A 8h20, le preSMI de Julius Bär grignotait 0,14% à 8983,00 points.

Geberit (+2,1%) venait largement en tête. Le fabricant d'installations sanitaires a enregistré une solide hausse de sa rentabilité en 2017. Dans la foulée, le dividende sera relevé de 4% à 10,40 CHF par titre. Le bénéfice net ajusté de l'acquisition de Sanitec a progressé de 3,5% à 604,2 mio CHF. Non ajusté, il s'est replié de 3,8% à 527,4 mio.

Adecco (+0,1%) a bouclé son programme de rachat d'actions de 300 mio EUR. Au total, 4,58 mio d'actions ou 2,68% du capital-actions ont été rachetées sur une seconde ligne de négoce au prix moyen unitaire de 78,83 CHF. Un nouveau programme de 150 mio EUR a d'ores et déjà été annoncé.

Richemont (+0,1%) a annoncé être en discussions avec Piquadro pour la vente de son unité Lancel (articles de cuir). Swatch prenait aussi 0,1%.

Les trois poids lourds Nestlé, Novartis et Roche prenaient chacun 0,1%. Il en était de même pour les trois bancaires Credit Suisse, Julius Bär et UBS.

Parmi les sociétés du marché élargi ayant publié leurs résultats, Rieter (+1,6%) a confirmé ses estimations de rentabilité opérationnelle publiées en janvier parallèlement à son chiffre d'affaires sur l'exercice 2017. Le bénéfice net a comme prévu senti passer le vent des restructurations. Le conseil d'administration proposera nonobstant aux actionnaires une rémunération stable de 5,00 CHF par action.

Galenica (+1,6%) a largement tenu ses promesses de rentabilité sur un exercice 2017 qui a été marqué par l'autonomisation de son laboratoire Vifor. L'excédent d'exploitation (Ebit), hors effet comptable lié à la caisse de pension, s'est établi à 148,2 mio CHF, contre 134,2 mio CHF sur une base comparable. Le groupe bernois a dégagé un bénéfice net de 124,4 mio CHF, étoffé de plus d'un tiers sur un an. Le conseil d'administration proposera aux actionnaires une rémunération de 1,65 CHF par action.

Huber+Suhner (pas de cours) a accusé l'an dernier un tassement marqué, bien qu'attendu, de sa rentabilité, en dépit d'une croissance sensible de ses recettes et surtout de ses entrées de commandes. L'excédent d'exploitation (Ebit) a fondu de 16,6% à 58,1 mio CHF et le bénéfice net a été amputé d'un bon cinquième à 42,1 mio CHF. Le conseil d'administration proposera aux actionnaires le versement d'un dividende de 1,10 CHF par action, contre 1,25 CHF au titre de 2016.

Tamedia (pas de cours) a vu ses bénéfices s'étoffer au cours de l'exercice 2017, en dépit d'un chiffre d'affaires en léger recul, en raison notamment de la baisse des recettes dans la publicité imprimée. Le groupe de médias zurichois, qui a récemment repris la régie publicitaire Goldbach, affiche son intention de rivaliser avec les concurrents internationaux en termes de pénétration en Suisse en proposant à ses clients "une offre à 360 degrés".

rp/jh