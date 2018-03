Bourse Zurich: vers une ouverture peu changée

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la séance de jeudi sur une note proche de l'équilibre. Mercredi, le Dow Jones a terminé en léger repli, pratiquement sans changement après les clôtures en Europe, alors que le Nasdaq a encore souffert du fort recul de quelques valeurs technologiques.

La solidité du PIB américain au 4e trimestre et une hausse des promesses de ventes de logements ont soutenu le marché. Mais l'incertitude perdure et, à la veille du long weekend pascal, quelques investisseurs pourraient être incités à se positionner défensivement, selon des observateurs.

En Suisse, la journée promet d'être calme. Seules Aevis et Perfect Holding ont publié des résultats, alors qu'on attend ceux de Spice Private Equity après la clôture.

Sur le front économique, on attend cet après-midi les dépenses et revenus des ménages en février, les traditionnelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage et le moral des ménages (Uni Michigan) en mars.

A 8h20, le preSMI de Julius Bär grignotait 0,35 point (0,0%) à 8756,47 points. Mis à part Swiss Re, tous les titres du SMI reculaient d'environ 0,1%.

C'était le cas pour les trois poids lourds Novartis, Roche et Nestlé, ainsi que les trois bancaires Credit Suisse, UBS et Julius Bär.

Pour Swiss Re (+2,9%), des courtiers ont fait état de nouvelles rumeurs autour d'une prise de participation de Softbank. Goldman Sachs a relevé l'objectif de cours et a confirmé "neutral". Les analystes ont notamment relevé que la solidité du bilan garanti un fort reflux en faveur des actionnaires. La valorisation du titre n'est pas engageante et les analystes préfèrent actuellement Munich Re, qu'ils recommandent à "buy".

Royal Bank of Canada a relevé l'objectif de cours de Swatch (-0,1%) et a confirmé "outperform". Les analystes ont relevé leurs estimations d'Ebit pour 2018 et 19 d'en moyenne 3% pour tenir compte de prévisions plus élevées de croissance du chiffre d'affaires. Les cours des devises devraient avoir un effet légèrement positif cette année. Richemont cédait aussi 0,1%.

Kepler Cheuvreux a abaissé l'objectif de cours d'ABB (-0,1%) et a maintenu à "buy". Après une phase de transformation structurelle, le groupe entre dans une phase d'amélioration cyclique et de croissance structurelle, soutenue par les récentes acquisitions, a notamment commenté l'analyste.

Sur le marché élargi, Aevis (pas de cours) a vu sa rentabilité divisée plus que par deux à 1,1 mio CHF en 2017, pénalisée notamment par des effets uniques. Pour l'année en cours, l'entreprise anticipe une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre. Le conseil d'administration proposera un dividende inchangé de 0,55 CHF par action.

Perfect Holding (pas de cours) a essuyé l'an dernier une nouvelle perte nette de 0,2 mio CHF, moindre toutefois que le déficit de 1,1 mio accusé en 2017. Les revenus de la structure chapeautant la société anglaise de négoce de charters d'affaires Oxygen Aviation se sont marginalement contractés à 17,6 mio contre 17,9 mio CHF.

Medartis (pas de cours) a annoncé que de l'option de surallocation offerte aux détenteurs de capitaux à l'occasion de son introduction en Bourse (IPO) la semaine dernière a été entièrement exercée. 390'625 actions supplémentaires ont été placées à 48 CHF pièces, pour un total de près de 3 mio de titres. Le produit brut de l'IPO est de 142,6 mio CHF.

Addex (pas de cours) a levé comme convenu 40 mio CHF à l'occasion de son augmentation de capital annoncée depuis la mi-février. Les 13'037'577 nouvelles actions, d'une valeur nominale de 1 CHF chacune, ont été placées au prix de 3,13 CHF. Le négoce de nouveaux titres débutera dès aujourd'hui.

rp/jh