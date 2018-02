Bourse Zurich: vers une ouverture positive

Zurich (awp) - La Bourse suisse devrait entamer la semaine sur une note positive. Les indications préalables en provenance de Wall Street sont bonnes avec une nette hausse des indices vendredi, dans un environnement de baisse des taux sur le marché obligataire. Après s'être approché de 3% mercredi, le rendement des dix ans US a en effet baissé à 2,86% vendredi, le plus bas de la semaine, ce qui a soulagé le marché. Au Japon, le Nikkei a aussi entamé la semaine sur une note positive.

En Suisse, la saison des résultats va connaître un pic cette semaine avec les chiffres d'une trentaine d'entreprises cotées sur SIX. Parmi les blue chips, Swiss Life (mardi), Kühne+Nagel (mercredi), Adecco (jeudi) et LafargeHolcim (vendredi) dévoileront leurs résultats. Sur le marché élargi, on suivra notamment Arbonia, PSP, Sulzer, GF, Valora, Ascom, Sunrise, SPS, Flughafen et Swissquote.

Le front des nouvelles économiques reste calme ce lundi. On attend cet après-midi la statistique des ventes de logements neufs en janvier aux Etats-Unis.

A 8h20, le preSMI de Julius Bär gagnait 0,45% à 8988,25 points. Les vingt titres du SMI étaient dans le vert.

Dans le camp des poids lourds, Jefferies a réduit l'objectif de cours des titres Novartis (+0,4%) et Roche (+0,3%), tout en confirmant "buy" à chaque fois. L'analyste a revu son classement des valeurs pharma et a rétrogradé Novartis au 5e rang, contre le 3e auparavant. Le groupe fait cependant encore partie des valeurs préférées. Pour l'expert, Roche reste un "top pick" de la branche. Nestlé gagnait 0,3%.

Aux bancaires, Barclays a augmenté l'objectif de cours d'UBS (+0,6%) et a confirmé "underweight". L'analyste n'a que peu modifié ses estimations après les chiffres du 4e trimestre et celles-ci sont inférieures à celles du consensus. Credit Suisse (+0,5%) et Julius Bär (+0,4%) étaient aussi dans le vert.

Aux assurances, Zurich Insurance (+0,5%) a annoncé le rachat à son homologue australien QBE de ses activités en Argentine, au Brésil, en Equateur, en Colombie et au Mexique. Le prix de la transaction, qui doit encore recevoir l'aval des autorités de la concurrence, se monte à 409 mio USD, sous réserve d'ajustement au moment de la finalisation.

Kepler Cheuvreux a relevé l'objectif de cours de Sika (+1,0%) et a confirmé "buy". L'analyste prévoit notamment que la dynamique opérationnelle va rester solide et que le groupe va encore gagner des parts de marché.

Deutsche Bank a abaissé l'objectif de cours de LafargeHolcim (+0,5%) et a confirmé "hold". L'analyste a relevé que la situation des devises s'est détériorée pour le cimentier depuis le début de l'année et il table sur une effet négatif de 170 mio CHF sur l'ebitda cette année.

Sur le marché élargi, AMS(-1,6%) a annoncé l'émission d'un convertible de 690 mio EUR à 0%. Orascom (pas de cours) s'est séparé d'activités hors de son coeur de métier, ce qui lui permet de réduire sa dette de 55,2 mio CHF.

rp/fr