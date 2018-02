Bourse de Francfort: le Dax termine en baisse de 0,53%

Francfort (awp/afp) - La Bourse de Francfort est repartie en baisse lundi, le Dax cédant 0,53% dans un marché privé de son élan initial par la fermeture de Wall Street, malgré le tassement de l'euro face au dollar.

L'indice vedette a clôturé en recul de 66,36 points à 12'385,60 points, tandis que le MDax des valeurs moyennes a fini en repli de 0,52% à 26'053,60 points.

Après une semaine de rebond succédant aux lourdes pertes du début février, les places boursières sont "toujours à la recherche d'une direction", estime Milan Cutkovic, stratégiste chez CMC Markets.

L'euro, en reculant lundi vers 1,24 dollar, a certes redonné un peu d'air aux marchés européens, notamment à la place francfortoise qui regorge de valeurs exportatrices.

Mais la fermeture de la Bourse de New York en raison d'un jour férié a peu à peu privé d'élan les indices, retombés dans le rouge à la mi-journée.

L'énergéticien RWE a signé la meilleure performance du Dax en gagnant 2,42% à 16,32 euros.

Deutsche Bank a grimpé de 2,10% à 13,19 euros Selon l'agence Bloomberg, la première banque allemande s'apprête à supprimer plusieurs centaines de postes dans sa division de banque d'investissement, qui a encore vu ses revenus reculer l'an dernier et cherche à réduire ses coûts.

Le géant allemand a commencé à supprimer "au moins 250 postes" ces deux dernières semaines et pourrait en tailler "jusqu'à 500", portant sur des banquiers "de haut et moyen rang", notamment à Londres et aux Etats-Unis, indique Bloomberg sur la foi de sources proches du dossier. Contactée par l'AFP, Deutsche Bank n'a fait aucun commentaire.

Siemens a enregistré un repli de 0,29% à 110,86 euros. L'industriel a programmé lundi pour le "premier semestre de l'année 2018" l'introduction en Bourse de sa division d'ingénierie médicale Healthineers, qui promet d'être la plus grosse opération de ce genre en vingt ans.

Les médias allemands évoquent une opération portant sur 15 à 25% des actions de Healthineers.

Daimler a abandonné 2,06% à 71,01 euros. Le fabricant des Mercedes-Benz est à nouveau inquiété aux Etats-Unis dans le scandale des moteurs diesel truqués, selon l'édition dominicale du Bild. D'après un rapport d'enquête de la justice américaine, les employés de Daimler doutaient que les essais routiers respectent les lois américaines et ce avant l'éclatement du "dieselgate" chez VW en septembre 2015.

En queue d'indice, le chimiste Linde a perdu 2,55% à 181,55 euros. Les investisseurs ont mal accueilli la proposition du directoire de l'entreprise, en cours de fusion avec l'américain Praxair, de verser un dividende de 7 euros par action au titre de 2018, englobant celui de 3,90 euros par titre pour 2017.

