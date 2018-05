Bourse de Tokyo: le Nikkei finit en repli de 0,44%

Tokyo (awp/afp) - L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a fini mercredi en baisse de 0,44%, entraîné par le repli de Wall Street mardi et le recul du PIB japonais en janvier-mars, tandis que pèsent des doutes sur le sommet prévu entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. Le petit affaiblissement du yen face au dollar n'a pas suffi à compenser les incertitudes des investisseurs.

A l'issue des échanges, l'indice Nikkei des 225 valeurs vedettes a cédé 100,79 points à 22'717,23 points, et l'indice élargi Topix de tous les titres du premier tableau a perdu 0,27% (-4,80 points) à 1800,35 points. Au même moment, le billet vert valait 110,25 yens, contre 109,88 yens mardi à la clôture, tandis que l'euro fléchissait à 130,50 yens, contre près de 131 yens la veille.

La hausse des taux d'emprunt de la dette des Etats-Unis sur le marché obligataire a certes pour effet de donner du tonus au dollar face au yen, ce qui est généralement bien vu à Tokyo mais, d'un autre côté, les investisseurs au Japon ont tendance à suivre l'orientation de Wall Street où les donneurs d'ordres ont majoritairement choisi de céder des actions et empocher des profits.

Même si elle ne sera peut-être que temporaire, la décroissance de 0,2% au Japon au premier trimestre a aussi incité à la prudence.

Le climat géopolitique n'est pas non plus très bon, avec des manifestations palestiniennes réprimées dans le sang par Israël, l'annulation soudaine par la Corée du Nord d'une réunion de haut niveau avec la Corée du Sud prévue mercredi et la menace d'en faire autant avec la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong Un prévue dans un mois.

Changements chez Nippon Steel & SUMITOMO METAL

Dans ce contexte, sur les 225 valeurs du Nikkei, les deux tiers environ ont baissé.

Quelques actions vedettes ont néanmoins trouvé preneurs en raison d'un taux de change dollar/yen attractif: c'est notamment le cas de Toyota (+0,49% à 7551 yens), pour qui hausse du billet vert rime en théorie avec bénéfices accrus.

Les chiffres donneraient-ils le tournis aux actionnaires? Le titre du géant des télécoms SoftBank a cédé 2,14% à 8395 yens: plusieurs articles soulignent que le deuxième fonds d'investissement que souhaite créer le PDG, Masayoshi Son, devrait avoir à peu près la même taille que le premier, soit pas moins de 100 milliards de dollars (98,9 milliards de francs suisses).

Le groupe sidérurgique Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation a de son côté lâché 0,93% à 2483,5 yens après avoir annoncé qu'il allait faire de Nisshin Steel une filiale à 100%, ce qui entraînera la sortie de cette société de la Bourse de Tokyo en décembre. Nisshin Steel a en revanche flambé de 15,6% à 1728 yens, la plus belle performance du jour pour les titres du Nikkei 225. Nippon Steel & Sumitomo Metal va en outre changer sa raison sociale à rallonge en avril 2019 pour devenir Nippon Steel Corporation.

L'action de l'agence de publicité Dentsu a augmenté de 0,97% à 5.190 yens au lendemain de la publication de ses comptes trimestriels. Même si le numéro un du secteur a subi une chute de 31% de son résultat net au premier trimestre, il a maintenu ses prévisions annuelles.

afp/tn