Bourses chinoises: Hong Kong en recul, Shanghai et Shenzhen en hausse

La Bourse de Hong Kong a reculé de 1,23%, les investisseurs prenant leurs bénéfices après six séances de hausse et surveillant les négociations commerciales qui doivent s'engager cette semaine entre les Etats-Unis et la Chine.

L'indice Hang Seng de Hong Kong a reculé de 389,05 points à 31.152,03 points, après avoir bondi de plus de 5% récemment.

En Chine continentale, l'indice composite de Shanghai a pris 0,57% (18,09 points), à 3.192,12 points, dans un volume d'affaires de 163 milliards de yuans (21,56 milliards d'euros).

Celui de Shenzhen a progressé de 0,91% (16,63 points) à 1.839,88 points, dans un volume d'échanges de 215,1 milliards de yuans (28,39 milliards d'euros).

Lundi, la Bourse de New York a terminé la séance légèrement dans le vert, les investisseurs accueillant avec un optimisme prudent des signes d'apaisement dans les tensions commerciales entre Pékin et Washington.

Le vice-Premier ministre chinois Liu He est à Washington cette semaine pour reprendre les négociations Chine-Etats-Unis en vue d'éviter une guerre commerciale entre les deux puissances.

Sur la table des négociateurs, outre la réduction du déficit commercial des Etats-Unis de 200 milliards de dollars voulue par Washington, le dossier du géant chinois des télécoms ZTE.

Le secrétaire américain au Commerce Wilbur Ross a indiqué lundi travailler à des solutions alternatives à l'interdiction faite aux entreprises américaines de vendre des composants électroniques à ZTE.

Cette sanction, imposée pour sept années, a été prise par Washington qui accuse l'entreprise étatique chinoise d'avoir violé ses engagements sur des embargos commerciaux contre l'Iran et la Corée du nord.

"Apparemment la Chine est sur le point de lever des barrières tarifaires sur des produits agricoles en contrepartie d'un apaisement dans l'affaire ZTE", a expliqué Stephen Innes, responsable de la région Asie-Pacifique chez Oanda.

Sur le front des valeurs énergétiques, CNOOC a gagné 0,43% à 14,04 dollars de Hong Kong et PetroChina 0,49% à 6,15 dollars de Hong Kong, tandis que Sinopec a chuté de 1,46% à 8,10 dollars de Hong Kong.

Dans les secteurs des technologies et du divertissement, AAC Technologies a chuté de 4,92% à 110,10 dollars de Hong Kong, Tencent de 3,35 % à 398,00 dollars de Hong Kong et Galaxy Entertainment de 2,22% à 68,25 dollars de Hong Kong.

La banque HSBC a perdu 0,57% à 77,95 dollars de Hong Kong et l'assureur AIA 1,68% à 73,10 dollars de Hong Kong.

En Chine continentale, les places financières ont terminé en hausse, profitant de bonnes performances d'entreprises et par ailleurs de l'accélération de la production industrielle en avril (+7%), au-delà de sa performance de mars (+6%) et des projections des analystes.

La banque ICBC a gagné 0,33% à 6,09 yuans, tandis que le courtier China Merchant Securities a perdu 0,41% à 16,99 yuans. New China Life Insurance a progressé de 0,60% à 46,72 yuans.

A Shenzhen, le constructeur automobile BYD a gagné 0,78% à 53,07 yuans et l'équipementier Shanghai Dongfeng a progressé de 0,43% à 4,65 yuans.

