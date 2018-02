Boxtal signe un partenariat avec Axa pour garantir les envois de ses clients

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

A l'occasion du lancement de sa nouvelle centrale d'expéditions, Boxtal, l'expert de la livraison multi-transporteurs, a mis en place avec Axa, l'Option Sérénité, une offre spécifique adaptée aux besoins de ses clients afin de garantir leurs envois contre les pertes et les avaries. Pour une simplicité maximale, l'option a été intégrée au processus d'envoi. Pour cela, Boxtal précise qu 'il " suffit de la sélectionner au moment du choix de la solution de transport et de régler le tout en fin de commande ".En effet, l'expert de la livraison multi-transporteurs rappelle dans son communiqué que " sans assurance, le dédommagement est plafonné à 23 euros par kilo de marchandise expédiée et, bien que le transporteur ait l'entière responsabilité des marchandises qui lui sont confiées, il peut prouver que sa responsabilité n'est pas engagée notamment lors des dommages consécutifs à un cas de force majeure ou s'il considère que l'emballage n'était pas suffisant ".A partir d'un euro HT, les clients peuvent désormais bénéficier d'une meilleure protection et d'une indemnisation jusqu'à 300 euros.