Bpifrance Financement et la SaarLB financent, à hauteur de 6,4M, la production d’électricité verte de La Française de l’Energie

La Française de l’Energie (Paris:LFDE) (Euronext : LFDE – ISIN : FR0013030152), leader de l’écologie industrielle, confirme la mise en place, via sa filiale Gazonor SAS, d’un prêt bancaire syndiqué de la part de Bpifrance Financement et SaarLB, d’un montant de 6,4 M€ au taux de 2,39%.

Suite à la mise en production réussie des quatre premiers sites français de production d’électricité verte à partir du captage du gaz présent dans les anciennes mines, la Française de l’Energie va désormais accélérer la mise en place de nouveaux sites de production et la valorisation de cette énergie en circuits courts dans les Hauts-de-France.

Ce crédit, amortissable linéairement sur une durée de 6 ans, est un nouvel exemple de l'engagement de la Bpifrance Financement et de la SaarLB dans le développement des énergies vertes en France.

Il confirme le soutien de ces deux institutions au modèle économique du groupe et lui donne les moyens d’apurer son compte fournisseurs et de poursuivre sa vive croissance.

Julien Moulin, Président de La Française de l’Energie, déclare : « Nous sommes ravis que Bpifrance Financement et SaarLB s’associent pour accompagner notre société. Les tests actuellement en cours sur la zone du Valenciennois présentent des résultats très satisfaisants qui nous permettent d’anticiper la mise en place des prochains sites de production d’électricité verte. Nous pourrons de ce fait, capter des volumes plus importants de gaz afin d’éviter qu’ils ne soient rejetés dans l’atmosphère. Notre objectif est d’augmenter significativement nos revenus et notre contribution à l’effort de réduction de l’empreinte carbone de la Région, mis en place dans le cadre de la Troisième Révolution Industrielle. La dernière incertitude sur la continuité d’exploitation levée, nous pouvons nous concentrer sur l’accélération du développement de notre activité. »

Ce prêt vient compléter le financement CAP3Ri de 3 M€ obtenu en début d’année et va permettre à La Française de l’Energie de poursuivre le déploiement de l’ensemble de ses activités.

