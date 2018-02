Brésil: Fitch dégrade la note à BB- après l'abandon de la réforme des retraites

Rio de Janeiro (awp/afp) - L'agence de notation Fitch Ratings a abaissé vendredi la note souveraine du Brésil, de BB à BB-, après la décision du gouvernement de Michel Temer d'enterrer la réforme des retraites, faute de pouvoir réunir les votes nécessaires au Parlement.

Pour expliquer sa décision, l'agence cite "un déficit budgétaire important et durable, une dette publique élevée et en hausse et l'échec à légiférer des réformes qui amélioreraient les performances structurelles des finances publiques".

"La décision du gouvernement de ne pas soumettre la réforme de la sécurité sociale au vote du Parlement représente un revers important dans le programme de réformes, qui mine la confiance dans la trajectoire à moyen terme des finances publiques et dans l'engagement politique sur ce sujet", ajoute Fitch.

La perspective des élections présidentielle et législatives d'octobre inquiète aussi Fitch: "La réforme de la sécurité sociale va être reportée au-delà des élections et il n'est pas sûr que la prochaine administration sera capable de la faire approuver à temps".

La réforme des retraites était pourtant un des projets-phare de la série de mesures d'austérité lancées par le gouvernement du président Temer pour combler un déficit public abyssal et relancer une économie qui sort de deux ans de récession.

Dès mercredi, l'agence Moody's avait estimé que le fait que le gouvernement ait jeté l'éponge était un mauvais signe pour la note souveraine du Brésil (Ba2, catégorie spéculative), avertissant qu'elle pourrait éventuellement être abaissée.

À la mi-janvier, Standard and Poor's avait abaissé à BB- la notation du pays, première économie d'Amérique latine, en raison d'un premier report du vote de la réforme, prévu initialement pour décembre.

