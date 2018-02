Brexit-Ecosse, Pays de Galles vont légiférer pour récupérer des pouvoirs

EDIMBOURG, 27 février (Reuters) - Les gouvernements d'Ecosse et du Pays de Galles ont fait savoir mardi qu'ils allaient présenter des projets de loi devant leurs propres parlements, afin de récupérer après le Brexit des pouvoirs régionaux qui avaient été transférés à Bruxelles, ce qui pourrait compliquer les efforts de Londres pour quitter l'Union européenne.

Ces textes de loi devraient être débattus dans les jours à venir par les parlements régionaux.

Plusieurs prérogatives qui avaient été dévolues aux gouvernements régionaux, comme l'agriculture et la pêche, ont été confiées par Bruxelles car elles tombent dans le cadre du fonctionnement de l'UE.

Mais après le Brexit, ces pouvoirs reviennent au Royaume-Uni, et l'Ecosse et le Pays de Galles veulent s'assurer qu'ils seront récupérés par les parlements régionaux et ne reviendront pas au gouvernement britannique.

Les parties en présence - Londres d'un côté, les régions de l'autre - négocient actuellement sur la manière dont ces prérogatives seront récupérées, et se heurtent actuellement à une pierre d'achoppement. Les projets de loi des parlements régionaux sont destinés à statuer au cas où aucun accord ne pourrait être conclu avec Londres.

Plus largement, le gouvernement britannique doit trouver un accord avec l'Ecosse et le Pays de Galles avant l'été afin de faire adopter le projet de loi (de retrait) de l'Union européenne au parlement de Westminster.

Si les parlements régionaux n'ont pas de pouvoir de veto contre la législation sur le Brexit, ignorer leurs aspirations reviendrait à aggraver des relations déjà tendues, et cela risquerait d'attiser le nationalisme en Ecosse et de compliquer un peu plus le processus de retrait du Royaume-Uni.

