BrickVest nomme son Directeur des opérations

BrickVest, la plateforme d’investissement immobilier en ligne, annonce la nomination de Morten Møller Holst au poste de Directeur des opérations. Il aura pour mission de structurer et de développer l’organisation opérationnelle de BrickVest, en corrélation avec ses objectifs ambitieux de croissance. Morten Møller Holst rejoint le comité de direction de BrickVest. Il est basé à Londres et reporte directement à Emmanuel Lumineau, CEO de BrickVest.Morten Holst, 41 ans, dispose d'une expérience de 10 ans en stratégie, business développement, et management dans l'industrie du logiciel et de la finance. Il a auparavant cofondé DIVA Venture, un accélérateur à but non lucratif travaillant en partenariat avec les grands groupes pour codévelopper et cofinancer des projets porteurs, ainsi que Executio Partners, un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle implanté au Danemark.