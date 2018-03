BrickVest nomme un Chief Technical Officer

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

BrickVest a annoncé la nomination de Rafal Okninski, 39 ans, comme Chief Technical Officer. Il sera responsable du développement technique de la plateforme BrickVest. A ce titre, il dirigera l'équipe technique et travaillera à l’élaboration de solutions réglementées, faisant appel à de nouvelles technologies, qui viendront soutenir le lancement des nouveaux produits de BrickVest."Cette nomination s'intègre dans le cadre de notre stratégie de développement, avec le lancement prochainement de nouvelles solutions dédiées aux investisseurs institutionnels, aux cabinets de gestion privée et Family Office. Dans ce contexte, Rafal Okninski nous apporte son expertise dans la conception et le déploiement de solutions informatiques innovantes ainsi qu'une forte connaissance du marché du logiciel dans la finance", a déclaré Emmanuel Lumineau, CEO de BrickVest.