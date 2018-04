BrickVest observe un regain de prudence des investisseurs en immobilier commercial

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'immobilier commercial reste un actif attractif pour des investisseurs qui prévoient d'y investir 3,3% de leurs actifs sous gestion dans les 12 prochains mois, révèle le baromètre BrickVest du premier trimestre. Cette proportion est stable, note la plateforme d’investissement immobilier. En revanche, l'étude souligne que les investisseurs montrent moins d'appétit pour des stratégies à haut risque (opportuniste, développement, spéculatif) : -24% au premier trimestre sur un an.Le phénomène est particulièrement marqué chez les investisseurs français, avec un recul de près de 48% sur un an, précise BrickVest.Parallèlement, l'engouement pour les stratégies prudentes d'investissement immobilier (Core, Core-plus et Value Add) a augmenté respectivement de 16% (Core et Core-plus) et +5% (Value Add). Du côté des investisseurs français, BrickVest observe un bond de 61% des opinions favorables aux investissements en Core et Core-plus et une baisse de 5% pour le Value Add.En matière d'objectifs d'investissement, ajoute BrickVest, le développement du capital (45%) et la recherche de rendement (39%) restent les deux principaux moteurs qui guident le choix des investisseurs en immobilier. Toutefois, ils sont également à la recherche de placements plus liquides. "On remarque une augmentation de près de 40% du nombre des investisseurs qui souhaitent pouvoir facilement se désinvestir en cas de retournement du marché", indique la plateforme.C'est pourquoi les grandes agglomérations et capitales ont la faveur des investisseurs (64%, en hausse de 6 points par rapport au premier trimestre 2017), au détriment des villes et marchés régionaux (36%, en baisse de 9 points). Ce phénomène est particulièrement visible chez les investisseurs français. 70% privilégieraient en 2018 un investissement dans une capitale ou une grande agglomération alors qu'ils étaient seulement 64% en 2017.