Broadcom : révision des objectifs à la hausse

31/01/2018 | 15:01

Broadcom a annoncé ce mercredi avant l'ouverture de Wall Street un resserrement de sa fourchette d'objectif de revenus au premier trimestre.



Le spécialiste américain des semi-conducteurs table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 5,3 et 5,35 milliards de dollars sur la période, contre de 5,22 à 5,37 milliards estimés précédemment.



Le bénéfice par action (BPA) ajusté est pour sa part attendu à 5,1 dollars, soit 15 cents de plus que la prévision moyenne des analystes, alors que les ventes devraient s'établir à 5 milliards de dollars - à plus ou moins 75 millions - au deuxième trimestre. Le consensus vise en l'occurrence 4,92 milliards.





