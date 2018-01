Bühler finalise la reprise du fabricant de machines à gaufres Haas

Uzwil (awp) - Le groupe technologique Bühler a finalisé la reprise du groupe autrichien Haas. Les autorités de la concurrence ont donné leur feu vert à la transaction au cours de la première semaine de janvier, indique mercredi la société saint-galloise. Haas fabrique des machines destinées à l'industrie alimentaire, principalement pour les gaufres.

Le prix de la transaction faisait l'objet d'une clause de confidentialité.

Cette acquisition, annoncée en septembre, doit permettre à Bühler de compléter son portefeuille produits dans la division Consumer Foods. Haas compte quelque 1750 employés, génère annuellement un chiffre d'affaires de 300 mio EUR et est présent dans six pays.

Bühler revendique une position dominante dans le traitement des céréales, du riz, du chocolat, du café et d'autres matières premières. Le groupe est également spécialisé dans le technologies de moulage sous pression et de revêtement pour les industries automobile, optique et de l'impression.

