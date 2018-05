CAC 40 : 4e hausse de suite, optimisme avant la Fed

02/05/2018 | 11:33

Nouvelle séance de hausse à la Bourse de Paris, qui se rapproche désormais des 5.550 points.



Vers 11h20, le CAC 40 s'adjuge en effet près de 0,3% à 5.535 points.



'L'indice vedette reste porté par des indicateurs techniques favorables, dépassant rapidement, et dans une dynamique affirmée, les niveaux de résistance les plus proches.



A court terme, une évolution stationnaire devrait renforcer les considérations techniques et le maintenir dans son couloir ascendant, laissant penser à un éventuel retour sur les plus hauts annuels de janvier', analysent les équipes de Kiplink France.



'A scénario contraire, un retour rapide sous les 5.450 points et une prolongation baissière à 5.405 points pourrait fragiliser la tendance haussière de momentum', estime le bureau d'études.



Un certain optimisme domine dans les rangs des intervenants avant la décision de la Fed. A cet égard, 'le sentiment économique de la Réserve fédérale et sa position face à l'inflation seront scrutés de près par les investisseurs', anticipe-t-on dans les rangs de Saxo Banque.

Du côté des indicateurs, le marché prendra connaissance cet après-midi des résultats de l'enquête ADP sur l'emploi privé aux Etats-Unis le mois dernier, prélude habituel aux chiffres mensuels de l'emploi.



Pour l'heure, l'indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de l'eurozone s'est replié de 56,6 en mars à 56,2 le mois dernier, soit un plus bas niveau depuis 13 mois. Ce chiffre est toutefois légèrement supérieur à l'estimation flash de 56.



Toujours dans la zone euro, le PIB corrigé des variations saisonnières a, lui, augmenté de 0,4%, à en croire l'estimation rapide préliminaire publiée par Eurostat.



Le taux de chômage de l'eurozone s'est par ailleurs établi à 8,5% en mars dernier, inchangé en données séquentielles et en recul de 0,9 point par rapport à son niveau de mars 2017.



Sur le marché des changes, l'euro grignote 0,1% face au dollar à environ 1,2, tandis que le baril de Brent engrange 0,3% à 73,4 dollars.



Enfin, au chapitre microéconomique, le titre Vivendi grimpe de 3,8%. Le groupe diversifié a fait savoir hier que son conseil de surveillance du 17 mai prochain sera l'occasion pour le directoire de présenter les premiers travaux concernant les hypothèses d'évolution du capital d'Universal Music Group (UMG). 'L'introduction en Bourse d'UMG devrait continuer à faire son chemin chez Vivendi, mais le timing reste à préciser', commente ce matin un analyste parisien.



Sur le SBF 120, bioMérieux (+2,3%) a pour sa part annoncé que les biomarqueurs constitutifs du test Nephrocheck, qui indique un stress rénal avant une insuffisance rénale aiguë (IRA) à partir d'un échantillon d'urine, ont été inclus dans les recommandations d'ERAS Cardiac Surgery.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.