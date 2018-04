CAC 40 : 9ème hausse consécutive, les 5.500 pts dans le viseur

24/04/2018 | 11:21

La Bourse de Paris enchaîne une neuvième séance consécutive de hausse...



Vers 11h10, le CAC 40 prend en effet 0,5% à 5.439 points. La Bourse de Paris aligne donc une neuvième séance d'affilée dans le vert, du jamais vu depuis 3 ans.



'La hausse peut continuer avec 5.456 points comme prochain objectif, c'est le point bas de fin janvier. Les haussiers vont vouloir le tester ! Ensuite, ils iront peut-être tenter d'atteindre les 5.500 points... En revanche, si l'on casse les 5.385, on jouera les objectifs baissier à 5.335 puis 5.252 points', analysent les équipes de Kiplink France.



Du côté des indicateurs, les opérateurs prendront connaissance cet après-midi outre-Atlantique du chiffre des ventes de logements neufs au titre du mois clos ainsi que de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour avril.



Dans l'immédiat, l'indice Ifo qui évalue le sentiment des milieux d'affaires allemands s'est légèrement dégradé en avril pour s'établir à 102,1 points, après 103,3 points le mois dernier. Le consensus était un peu moins pessimiste, anticipant un recul autour de 102,8 points.



Sur le marché des changes, l'euro est à peu près stable face au dollar à 1,2205, alors que le baril de Brent gagne 0,2% à 74,9 dollars.



Enfin, au chapitre microéconomique, l'action Michelin résiste bien (+0,6%) en dépit de l'annonce hier d'un recul de 6,3% des ventes nettes au premier trimestre. Le géant clermontois des pneumatiques a néanmoins reconduit ses objectifs 2018 d'une croissance des volumes en ligne avec l'évolution mondiale des marchés, d'un résultat opérationnel sur activités courantes supérieur à celui de 2017 (hors effet de change) et d'une génération de cash flow libre structurel supérieur à 1,1 milliard d'euros.



Vinci s'adjuge de son côté 1,4% après l'annonce de la signature d'un accord pour la reprise du portefeuille d'Airports Worldwide, comprenant 2 aéroports en pleine propriété, 3 en concession, 4 en exploitation et des contrats de gestion partielle portant sur 3 plateformes américaines. Cette opération permet à Vinci Airports d'étendre son réseau mondial en le portant à 45 aéroports répartis dans 11 pays et 3 continents. Le nombre de passagers accueillis par an sur ses plateformes s'élève par ailleurs à désormais 182,2 millions de passagers (+ 25,6 millions).



Peugeot cède en revanche 1,8% malgré la progression de 42,1% des ventes au premier trimestre à 18,2 milliards d'euros. A périmètre et change constants (c'est-à-dire hors Opel), la hausse reste soutenue à 21,6%. Le constructeur automobile prévoit un marché automobile stable en Europe, en hausse de 4% en Amérique latine, de 10% en Russie et de 2% en Chine cette année.



Plastic Omnium est également en territoire négatif (-2,2%) sur fond de ralentissement de la croissance des ventes à données comparables au premier trimestre. Le groupe continue toutefois de surperformer son marché et la direction table sur une accélération dès le deuxième quart de l'année.



Seront par ailleurs publiés à la mi-journée les résultats trimestriels des géants américains 3M, Caterpillar et Coca-Cola.





