CAC 40 : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* DAIMLER est indiqué en hausse de 2,5% après l'annonce vendredi de la montée du chinois Geely à son capital à hauteur de près de 10%. Dimanche, Daimler et son allié chinois BAIC Motor Corporation ont annoncé leur intention d'investir 1,5 milliard d'euros dans leur usine ultra-moderne en Chine.

* DEUTSCHE BANK a confirmé lundi son intention d'introduire en Bourse DWS, sa filiale de gestion d'actifs.

* PSA va approfondir son partenariat avec le groupe malaisien Naza, avec la mise en place d'un centre de production commun en Asie du sud-est, a annoncé le constructeur français lundi.

* BOUYGUES - La filiale Bouygues Telecom a annoncé vendredi avoir reconduit ses accords de diffusion avec les groupes TF1, M6, France Télévisions et SFR (Altice).

* EIFFAGE a annoncé vendredi soir l'acquisition de 51% du groupe Kropman aux Pays-Bas, spécialisé dans les domaines du génie électrique et mécanique et du contrôle et mesure de contamination.

* EUROFINS SCIENTIFIC a annoncé vendredi les acquisitions des sociétés ELS et City Analysts en Irlande et lundi le rachat du spécialiste néerlandais des tests médicaux NMDL-LCPL.

* TELECOM ITALIA et VIVENDI - Le projet de créer une coentreprise entre l'opérateur télécoms italien et Canal+, la filiale de télévision payante du groupe de médias français, traverse une passe difficile mais n'est pas enterré, a déclaré une source proche du dossier vendredi. Par ailleurs, Telecom Italia (TIM) s'est prononcé vendredi en faveur de la seule offre officiellement soumise pour sa participation majoritaire dans Persidera mais réserve le droit d'examiner toute offre concurrente.

* NOKIA anticipe désormais d'importants investissements des opérateurs télécoms dans la 5G dès cette année, notamment en Chine et aux Etats-Unis, a déclaré dimanche son directeur général Rajeev Suri.

* TELEFONICA. A la veille de l'ouverture du Mobile World Congress à Barcelone, l'opérateur télécoms espagnol a annoncé dimanche le lancement de son assistant vocal Aura en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni et dans trois pays d'Amérique latine.

* FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES a l'intention d'éliminer les moteurs diesel de toutes ses voitures de tourisme d'ici 2022 en raison d'une chute de la demande et d'une forte hausse des coûts, rapporte le Financial Times lundi.

(Service Marchés)