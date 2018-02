CAC 40 : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* SAFRAN a déclaré mardi qu'il tablait sur une croissance de 7% à 10% de son résultat opérationnel cette année, après des chiffres 2017 meilleurs que prévu, la vigueur de l'activité d'équipements aéronautiques, comme les trains d'atterrissage et les nacelles, permettant de compenser la diminution prévue de la contribution des moteurs aux résultats.

* FFP, holding de la famille Peugeot, a annoncé mardi être devenue actionnaire de Safran en apportant la totalité de ses titres Zodiac à l'offre publique d'échange, précisant avoir vocation à participer à la gouvernance de Safran.

* STANDARD CHARTERED a annoncé mardi la reprise du paiement d'un dividende après avoir multiplié par six son bénéfice imposable en 2017.

* BASF a déclaré mardi viser jusqu'à 10% de croissance de son bénéfice d'exploitation cette année, avec un rebond de sa chimie de spécialité effaçant un repli dans la pétrochimie de base.

* SWISS LIFE a atteint avec un an d'avance son objectif de revenus sur les frais et commissions et ses progrès sont aussi plus rapides que prévu en ce qui concerne trois des autres objectifs de son plan pour 2018.

* FRESENIUS a annoncé lundi soir l'ouverture d'une enquête indépendante sur des éléments susceptibles de remettre en cause le projet de rachat de l'américain Akorn. Le groupe allemand a parallèlement publié des résultats conformes aux attentes. Le titre est attendu en baisse de 0,5% selon l'intermédiaire Lang & Schwarz.

* SKY - L'américain Comcast, numéro un du câble aux Etats-Unis, a soumis mardi une offre de 22,1 milliards de livres (25,05 milliards d'euros) en numéraire pour racheter le groupe européen de télévision payante Sky, défiant ainsi ouvertement Twenty-First Century Fox, premier actionnaire du britannique.

* LUXOTTICA a déclaré lundi s'attendre à boucler sa fusion avec ESSILOR d'ici mi-2018, tout en prédisant une croissance régulière de ses propres chiffre d'affaires et bénéfice cette année.

* PHILIPS a annoncé la cession d'environ 12% de sa participation dans la capital de PHILIPS LIGHTING.

* POSTE ITALIANE a déclaré mardi prévoir une croissance annuelle moyenne de 10% de son bénéfice d'exploitation d'ici 2022 grâce à la croissance du chiffre d'affaires et à la réduction des coûts.

* MONCLER a annoncé lundi prévoir une nouvelle année de croissance en 2018, après avoir affiché une hausse de 15% de son chiffre d'affaires l'an dernier et lancé une stratégie basée sur une cadence plus soutenue de nouvelles collections. Le groupe tient mardi une journée investisseurs.

* MEDIASET a annoncé lundi qu'un juge milanais avait officiellement mis fin à la tentative de médiation entre le diffuseur italien et le groupe français VIVENDI en l'absence d'accord sur la télévision payante du premier.

* AKKA TECHNOLOGIES a dévoilé lundi un nouveau plan stratégique qui devrait modifier en profondeur le visage du groupe en quasi doublant son chiffre d'affaires d'ici cinq ans.

* DBV TECHNOLOGIES. La biotech a annoncé lundi soir des résultats préliminaires positifs pour une étude de phase II de Viaskin Milk, son traitement de l'allergie aux protéines du lait de vache.

* JCDECAUX a annoncé avoir remporté un contrat exclusif de sept ans pour gérer la publicité etentretenir 1459 abribus à Singapour.

* GECINA a annoncé le placement accéléré d'un bloc d'environ 3,2 millions d'actions représentant un montant de l'ordre de 490,8 millions d'euros sur la base du cours de clôture de lundi.

* OSE IMMUNOTHERAPEUTICS a annoncé mardi la reprise du recrutement aux Etats-Unis pour l'essai clinique de phase III de Tedopi, un traitement du cancer du poumon avancé

(Service Marchés)