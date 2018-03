CAC 40 : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* RWE, E.ON, INNOGY - RWE et E.ON se sont entendus dimanche sur des échanges d'actifs complexes impliquant notamment Innogy dans le cadre d'une opération qui bouleverse le secteur de l'énergie en Allemagne. RWE va céder à E.ON sa participation majoritaire dans Innogy et va parallèlement prendre une participation minoritaire dans E.ON et récupérer les actifs dans les énergies renouvelables aussi bien d'E.ON que d'Innogy. Innogy, relevé à "surperformance" contre "neutre" par Macquarie, a par ailleurs annoncé lundi de nouvelles réductions de coûts destinées à assurer sa survie sur un marché de l'énergie extrêmement concurrentiel.

* SANOFI et son partenaire Regeneron Pharmaceuticals se sont dits prêts à baisser le prix du Praluent, un traitement contre le cholestérol, si les compagnies d'assurance américaines réduisent leurs propres "obstacles à l'accès" aux remboursements pour les patients à risque élevé. Par ailleurs, un essai clinique de grande ampleur publié samedi montre que le Praluent réduit significativement le risque d'événements cardiovasculaires chez des patients à risque élevé, et est associé à une réduction du taux de mortalité.

* EDF, SAFRAN, SUEZ, AIR LIQUIDE - Des entreprises françaises et indiennes ont signé pour 13 milliards d'euros de contrats et accords à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron en Inde, et le projet de fourniture par EDF de six réacteurs nucléaires a progressé, a annoncé l'Elysée samedi.

* AIRBUS - Turkish Airlines a annoncé vendredi son intention d'acheter 30 A350-900 ainsi que de 30 Boeing 787-9.

* AIR FRANCE-KLM - La compagnie aérienne franco-néerlandaise étudie dans le cadre d'un consortium formé avec les compagnies indienne Jet Airways et américaine Delta Air Lines une offre sur Air India, rapporte le journal The Mint, citant l'agence de presse Press Trust of India.

* TF1 - Canal+, filiale de Vivendi, a annoncé samedi avoir décidé de rétablir la diffusion de TF1 pour l'ensemble de ses abonnés, sur fond de bras de fer lié à la rémunération réclamée par la filiale de Bouygues.

* SIEMENS - Le consortium Areva et son partenaire Siemens ont annoncé dimanche un accord avec Teollisuuden Voima Oyj (TVO) qui prévoit 450 millions d'euros de dédommagements en faveur de l'électricien finlandais pour le retard accumulé sur le chantier du réacteur EPR de troisième génération d'Olkiluoto.

* DEUTSCHE BANK - Les dirigeants de Deutsche Bank vont renoncer à leur prime annuelle, a annoncé le président du directoire de la banque allemande, vivement critiquée pour avoir envisagé de verser d'importants bonus malgré une troisième perte annuelle consécutive. La banque allemande a par ailleurs annoncé dimanche que la fourchette indicative pour l'introduction en Bourse de sa filiale de gestion d'actifs DWS était de 30 à 36 euros par titre, valorisant sa division jusqu'à 7,2 milliards d'euros.

* MELROSE INDUSTRIES - Le spécialiste du redressement d'entreprises a relevé lundi son offre non sollicitée sur la société d'ingénierie britannique GKN, assurant que cette proposition constituait la dernière.

* PORSCHE, VOLKSWAGEN - Trois nouveaux représentants des familles Porsche et Piëch vont faire leur entrée au conseil de surveillance de Porsche Automobil Holding, a dit l'entreprise vendredi, transmettant ainsi la supervision de Volkswagen, premier constructeur automobile mondial, à la nouvelle génération.

* ENI - La compagnie pétrolière italienne a annoncé dimanche la vente d'une participation de 10% dans la concession de Shorouk sur le gisement égyptien de Zhor à Mubadala Petroleum pour 934 millions de dollars (759 millions d'euros).

* VINCI a annoncé lundi avoir remporté avec HOCHTIEF le contrat de construction de la ligne 4 du métro de Copenhague au Danemark, d'un montant de 460 millions d'euros.

* PSA a annoncé lundi qu'il assemblerait des véhicules Opel et Peugeot en Namibie en 2018.

* FROMAGERIES BEL a publié vendredi soir un bénéfice net annuel en baisse de 15,6% et un bénéfice d'exploitation en repli de 27,9%, conséquence selon le groupe de la hausse des prix des matières premières laitières et d'effets de change défavorables.

* HUGO BOSS - Exane BNP Paribas relève sa recommandation à "surperformance" contre "neutre".

* HEIDELBERGCEMENT - Goldman Sachs entame son suivi avec une recommandation à "achat" et un objectif de cours de 101 euros.

* CHR - Goldman Sachs entame son suivi avec une recommandation à "achat" et un objectif de cours de 33 euros.

* ZALANDO - RBC relève son conseil à "surperformance" contre "performance de marché".

* AVEVA - Citi abaisse sa recommandation à "neutre".

* JUST EAT - Deustche Bank abaisse son conseil à "vendre" contre "conserver".

