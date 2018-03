CAC 40 : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - La banque a annoncé mercredi le départ de son directeur général délégué Didier Valet, un départ qui, selon une source proche du dossier, est lié à la gestion du contentieux sur le Libor aux Etats-Unis.

* BOURBON a publié jeudi des résultats 2017 plombés par des conditions de marchés difficiles et des dépréciations et a annoncé qu'il négociait avec ses prêteurs un rééchelonnement de sa dette après la rupture de ses engagements financiers (covenants). Le groupe a par ailleurs décidé de dissocier les fonctions de président et de directeur général.

* GENERALI a relevé son dividende après avoir dégagé l'an passé un bénéfice d'exploitation record à la faveur de la réduction de ses coûts et des bons résultats de ses activités d'assurance vie et de gestion d'actifs.

* LUFTHANSA a déclaré jeudi s'attendre à une stabilisation des prix cette année et prévoir une légère baisse de ses profits après des résultats records en 2017.

* MUNICH RE a annoncé jeudi qu'il visait pour cette année un bénéfice net de 2,1 à 2,5 milliards d'euros, une fourchette un peu supérieure à celle de 2,0 à 2,4 milliards qu'il avait donnée le mois dernier.

* SANOFI a indiqué avoir placé avec succès des émissions obligataires pour un montant de huit milliards d'euros afin de permettre au groupe "de réduire le coût moyen et d'allonger la maturité moyenne de sa dette".

* H&M a annoncé jeudi que ses ventes incluant la TVA avaient baissé plus que prévu au premier trimestre.

* TELECOM ITALIA, VIVENDI - Arnaud de Puyfontaine, président du directoire de Vivendi et président du conseil d'administration de Telecom Italia, est disposé à suspendre ses fonctions exécutives au sein de l'opérateur télécoms italien pendant le débat en cours sur la stratégie de l'ex-monopole, selon un porte-parole de Vivendi.

* SIEMENS - Le prix d'introduction en Bourse de Healthineers, la filiale de diagnostics et d'imagerie médicale de Siemens, devrait être fixé à 28 euros, permettant au conglomérat de lever 4,2 milliards à l'occasion de cette IPO, ont indiqué des sources mercredi soir. Ce prix est dans la moitié inférieure de la fourchette indicative qui était de 26 à 31 euros.

* SIXT a annoncé jeudi le lancement d'une nouvelle plate-forme regroupant ses activités traditionnelles avec un service de partage de voitures, faisant ainsi concurrence à BMW et Daimler

* LANXESS a fait état jeudi d'un bénéfice brut en hausse de près de 30% l'an dernier, conséquence de la croissance des volumes vendus des produits de chimie de spécialités et de l'achat de son concurrent américain Chemtura.

* GROUPE ADP a fait état mercredi d'une hausse de 0,9% de son trafic en février.

* KORIAN a déclaré mercredi prévoir pour 2018 une croissance d'au moins 5,5% de son chiffre d'affaires après +5% en 2017 mais aussi une baisse limitée de sa marge opérationnelle (Ebitda) en raison des coûts de relance de sa croissance en France.

* DIRECT ENERGIE a publié mercredi des résultats 2017 marqués par une accélération de ses gains de clients et a dit viser une nouvelle hausse de ses performances cette année.

* BOIRON a publié mercredi un chiffre d'affaires, un résultat opérationnel et un résultat net annuels en légère hausse.

* VIRBAC a publié mercredi un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant annuels en baisse, conséquence selon lui d'un redémarrage plus lent que prévu aux Etats-Unis.

* MERSEN a annoncé jeudi le succès du placement par Ardian et Sofina de 2,3 millions de ses actions représentant environ 11,1% de son capital, au prix de 35 euros par action. Cela fait ressortir une décote de 10,6% par rapport au cours de clôture de mercredi soir.

* ALBIOMA - ALTAMIR a annoncé mercredi soir la mise en vente d'une partie de ses titres Albioma représentant environ 6,6% du capital de la société.

* LEONARDO - Le groupe italien d'aéronautique et de défense a proposé mercredi de verser cette année un dividende inchangé par rapport à l'an dernier, en dépit d'une baisse de 15% de son bénéfice avant impôt, charges financières et amortissement (Ebita), conséquence de des difficultés de ses activités d'hélicoptères. Il a confirmé ses objectifs 2018.

* GLENCORE - Le groupe minier suisse, premier producteur mondial de cobalt, va céder environ un tiers de sa production des trois prochaines années au chinois GEM, spécialisé dans le recyclage de batteries, selon un avis financier paru mercredi.

* CREDIT SUISSE - Un investisseur a déposé plainte mercredi aux Etats-Unis contre la banque suisse, l'accusant de déclarations inexactes sur ses ETF Velocity Shares Daily Invesre VIX dont la valeur a plongé de 90% lors du mini-krach du début février à Wall Street, entraînant son retrait par Credit Suisse.

* CONSTRUCTION AUTOMOBILE - Le marché automobile européen a poursuivi sa croissance en février, quoiqu'à un rythme inférieur à celui du mois précédent, a annoncé jeudi l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

* BANQUES ITALIENNES - La Banque centrale européenne (BCE) a fait savoir jeudi que ses directives sur le traitement des nouvelles créances douteuses entreront en vigueur le 1er avril.

* ADIDAS - Citigroup relève sa recommandation à "achat".

