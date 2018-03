CAC 40 : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* NOVARTIS a annoncé mardi la vente à GLAXOSMITHKLINE de sa participation de 36,5% dans leur coentreprise de santé grand public pour 13 milliards de dollars (10,4 milliards d'euros). Le titre GlaxoSmithKline est indiqué en hausse de 3% à 4% selon des sources de marché.

* AKZO NOBEL a annoncé mardi la vente de sa division de chimie de spécialités à la société de capital-investissement Carlyle et au fonds souverain de Singapour GIC pour une valeur d'entreprise de 10,1 milliards d'euros, dans le cadre de son recentrage sur les peintures et les revêtements.

* CASINO - La maison mère de Monoprix et Amazon ont annoncé lundi un partenariat commercial visant à proposer les produits alimentaires de Monoprix aux clients du service Amazon Prime Now à Paris et dans sa proche banlieue cette année. L'action Casino est indiquée en hausse de 3% à 5% selon des traders.

* DEUTSCHE BANK cherche à remplacer son président du directoire, John Cryan, sur fond de tensions au sein des instances dirigeantes au sujet des performances et de l'avenir du groupe, et a approché dans ce but Richard Gnodde, un haut dirigeant de Goldman Sachs, rapporte le Times.

* H&M a fait état mardi d'une baisse de 61% de son bénéfice imposable trimestriel, un recul conforme aux attentes, et averti que l'augmentation de ses stocks conduiraient à d'importantes remises au deuxième trimestre.

* PSA juge que sa présence au capital de son ancienne filiale de logistique Gefco, dont il détient encore 25%, n'est plus nécessaire, a dit à Reuters un porte-parole du constructeur automobile, confirmant une information des Echos.

* AIR FRANCE - L'intersyndicale de la compagnie aérienne appelle à deux jours supplémentaires de grève, les 3 et 7 avril, en plus de celle du 30 mars, pour réclamer une hausse de 6% des salaires, lit-on dans un tract publié lundi.

* FFP a fait état lundi soir d'une hausse de 17,5% de son actif net réévalué en 2017 et proposé un dividende de 2,0 euros par action, en progression de 11%.

* NEOPOST a publié lundi soir un chiffre d'affaires annuel en baisse de 2,2% en données organiques et une marge opérationnelle courante en repli de 40 points de base à 18,2%, précisant s'attendre pour cette année à un nouveau repli du CA organique et à une marge proche de 18%.

* FONCIERE DES REGIONS a annoncé mardi être entrée en discussions exclusives avec Starwood Capital en vue de l'acquisition d'un portefeuille de quatorze hôtels de quatre et cinq étoiles, situés dans les principales villes du Royaume-Uni.

* CLARANOVA, l'ex-Avanquest, a annoncé lundi le rachat de trois sociétés canadiennes du secteur Internet, Uplick, Lulu Software et Adaware, qui représentent un chiffre d’affaires de 34,7 millions de dollars US (27,9 millions d'euros) pour un Ebitda de 5,3 millions (€4,26 millions).

