CAC 40 : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* TOTAL et Saudi Aramco ont l'intention de signer un accord la semaine prochaine sur l'extension de leur plate-forme commune de raffinage et de pétrochimie située à Jubail, ont dit jeudi à Reuters des sources au fait du dossier.

* VIVENDI/TELECOM ITALIA - La CDP, établissement public italien, a annoncé jeudi soir qu'elle allait progressivement acquérir jusqu'à 5% du capital de Telecom Italia pour défendre les intérêts de l'Etat italien dans une entreprise jugée stratégique et dont le principal actionnaire, Vivendi, est engagé dans un bras de fer avec le fonds activiste Elliott.

* DANONE - Exane BNP Paribas abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surperformance".

* TESCO - Berenberg relève son conseil à "acheter" contre "conserver".

* VALLOUREC a annoncé jeudi soir un renforcement de sa coopération avec Petrobras via la signature de nouveaux contrats de long terme.

* IMERYS, via une filiale, et le laboratoire américain Johnson & Johnson ont été condamnés jeudi par un tribunal du New Jersey à verser conjointement 37 millions de dollars (30,2 millions d'euros) à la suite de la plainte d'un homme affirmant avoir développé un cancer en raison de son exposition à l'amiante contenue dans des produits à base de talc, dont une poudre pour bébés de J&J.

* EUTELSAT COMMUNICATIONS/ORANGE/THALES - Eutelsat Communications a annoncé jeudi des accords avec Orange et Thales pour développer la couverture en très haut débit fixe par satellite et la connectivité en vol en Europe via un satellite de dernière génération et de très haute capacité qu'il mettra en orbite en 2021.

* TF1 a annoncé jeudi l'acquisition du solde du capital de Newen Studios. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) a par ailleurs annoncé jeudi qu'il autorisait TF1 à faire la promotion de sa chaîne d'infos LCI sur son antenne à partir de septembre prochain.

* CGG a annoncé vendredi que Stéphane-Paul Frydman, le directeur financier du spécialiste des services et équipements géophysiques, allait quitter ses fonctions maintenant que la restructuration financière du groupe est bouclée.

* LDC a annoncé jeudi un chiffre d'affaires annuel à 3,827 milliards d'euros (+6,9%) ainsi que l'acquisition de la société vendéenne Marcel Favreau, spécialisée dans l'abattage et la découpe de canard de Barbarie.

* WAVESTONE a annoncé vendredi le rachat de Xceed Group, un concurrent britannique spécialisé dans les services informatiques pour le secteur financier. L'opération représente une valeur d'entreprise de quelque 11,5 millions livres (13,2 millions d'euros).

* MERSEN a annoncé jeudi avoir acquis le solde du capital de la société Cirprotec, basée à Terrassa, en Espagne, dont elle détenait une participation majoritaire depuis février 2014.

* TIKEHAU CAPITAL a annoncé avoir investi 30 millions d'euros au capital de Filiassur, premier courtier spécialiste de la vente à distance d'assurances spécialisé en prévoyance en France.

