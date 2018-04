CAC 40 : Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* AMS, fournisseur notamment d'Apple en puces électroniques, pourrait chuter de 15% à l'ouverture après avoir fait état lundi soir de ventes dans le bas de sa fourchette de prévisions au premier trimestre et prévenu qu'elles ralentiront sur la période avril-juin en raison de commandes plus faibles de l'un de ses principaux clients.

* PSA a fait état mardi d'une forte hausse de 42,1% de son chiffre d'affaires au premier trimestre, un record de ventes en volumes avec les nouveaux modèles lancés et l'apport d'Opel-Vauxhall éclipsant les effets de changes négatifs.

* MICHELIN a fait état lundi d'une baisse de 6,3% de ses ventes nettes à 5,218 milliards d'euros au premier trimestre, globalement en ligne avec les attentes, sous l'impact conjugué des variations de changes et d'une baisse de la demande en Chine et en Amérique du Nord.

* UNIBAIL RODAMCO a annoncé lundi une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel ralentie toutefois par le recul de son activité de congrès et expositions.

* RENAULT - L'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a annoncé mardi avoir conclu un partenariat avec la société chinoise de véhicules de transport avec chauffeur (VTC) Didi Chuxing.

* SANOFI a annoncé mardi le départ à la retraite du président Monde de la recherche et développement, Elias Zerhouni, qui sera remplacé à partir du 1er juillet par John Reed.

* VINCI a annoncé mardi l'acquisition auprès d'Airport Worldwide d'un portefeuille de neuf plateformes aéroportuaires à travers le monde, poursuivant son expansion dans un secteur à forte croissance et mettant un pied aux Etats-Unis. Le montant de l'opération n'a pas été communiqué.

* PLASTIC OMNIUM a fait état mardi d'une hausse d'une hausse de 2,8% de son chiffre d'affaires au premier trimestre à périmètre et changes constants, à 1,94 milliard d'euros, et a dit s'attendre à une nouvelle amélioration de ses résultats au premier semestre.

* SAP. Le géant allemand des logiciels de gestion a fait état mardi de résultats encourageants au premier trimestre, en affirmant avoir gagné des parts de marché sur ses concurrents dans le cloud (informatique dématérialisée) et être en bonne voie pour redresser sa marge.

* AKZO NOBEL a annoncé mardi un bénéfice d'exploitation en baisse de 28% au premier trimestre, sous le coup du recul de ses ventes à l'industrie pétrolière et aux constructeurs de bateaux.

* BANCO SANTANDER, première banque espagnole à publier ses résultats du premier trimestre, a fait état mardi d'un bénéfice en hausse de 10% et meilleur qu'attendu, grâce à ses activités au Brésil qui est son premier marché.

* EIFFAGE - La filiale autoroutière APRR a annoncé un chiffre d'affaires consolidé hors construction en progression de 6,5% à 588,5 millions d'euros au premier trimestre.

* EUROFINS SCIENTIFIC s'est dit mardi en bonne position pour atteindre son objectif de chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros en 2018 après avoir réalisé une croissance organique de 4% au premier trimestre.

* SARTORIUS STEDIM BIOTECH a confirmé ses objectifs financiers pour 2018 après avoir fait état d'une hausse de 9,8% de son chiffre d'affaires au premier trimestre et d'une progression de 3% de l'Ebitda courant.

* ELIS a annoncé mardi avoir finalisé l'acquisition de 100% d'Ardenne et Meuse (A&M) en Belgique.

* VILMORIN a abaissé lundi ses objectifs de marge et de chiffre d'affaires pour 2017-18, se disant déçu par ses performances du troisième trimestre clos le 31 mars.

* MERCIALYS a fait état lundi d'une croissance organique de 3,3% en incluant l'indexation au premier trimestre.

* WENDEL a annoncé le remboursement de 350 millions d'euros de dette obligataire le 20 avril 2018 et dit disposer désormais de 1,3 milliard de trésorerie disponible.

* MUNICH RE a dit lundi s'attendre à un bénéfice consolidé au premier trimestre supérieur à 800 millions d'euros en raison de versements plus faibles qu'attendu sur des sinistres majeurs.

* FRESENIUS - Akorn poursuit en justice Fresenius après que le spécialiste allemand des dialyses eut annoncé renoncer à son projet de racheer le génériqueur américain, une opération de 4,75 milliards de dollars (3,87 milliards d'euros).

* AB VOLVO a publié un bénéfice opérationnel du premier trimestre meilleur qu'attendu à la faveur d'une forte demande sur ses principaux marchés.

* BP - Goldman Sachs relève son conseil à "achat" contre "neutre".

* BAE SYSTEMS - Berenberg relève sa recommandation à "achat" contre "conserver".

* METRO - Bank of America-Merrill Lynch abaisse sa recommandation à "neutre" contre "achat".

* UNIPER - JPMorgan abaisse sa recommandation à "sous-pondérer" contre "surpondérer".

(Service Marchés)