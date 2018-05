CAC 40 : Paris débute la journée dans le vert

17/05/2018 | 11:12

La Bourse de Paris poursuit ce jeudi matin son mouvement de hausse entamé il y a maintenant quasiment deux mois, en gagnant peu après 11 heures quelque 0,3%, à 5.584 points.



Au-delà de la récente série gagnante, c'est une huitième semaine de hausse qui se profile pour le marché parisien, qui n'a connu que trois épisodes de consolidation de 0,5% en une trentaine de séances.



Les analystes techniques estiment que les indicateurs restent solides et que le CAC pourrait bientôt venir tester la résistance majeure des 5580 points, avant de prolonger le mouvement haussier en direction des 5640 points.



Aujourd'hui, les investisseurs devront composer avec la parution de l'indicateur avancé du Conference Board et de l'indice de la FED de Californie aux États-Unis.



'Wall Street a progressé mercredi grâce à de solides résultats d'entreprises. En Europe, l'indice CAC 40 a enregistré un nouveau record annuel. Les indices ont bien résisté aux vents contraires. On pense notamment aux doutes croissants concernant le sommet États-Unis-Corée du Nord le mois prochain', relève Saxo Banque.



Sur le marché des changes, justement, l'euro revient vers les 1,1815 : à 11 heures, il s'affiche à 1,1812 dollar, un retour bienvenu alors que la monnaie unique européenne a essuyé quelques pertes hier. Le baril de Brent, pour sa part, s'approche du seuil symbolique des 80 dollars (79,6 dollars, +0,4%).



Au niveau microéconomique, la plus belle performance de l'indice parisien se trouve du côté d'Europcar, qui gagne à 11 heures près de 11%. Le marché a réagi positivement à l'annonce, hier, des résultats trimestriels du groupe.



Celui-ci a fait état d'un chiffre d'affaires de 556 millions d'euros au premier trimestre 2018, en hausse de 28 % à taux de change constants par rapport à la même période en 2017 (+3,9% à taux de change et périmètre constants). Le corporate EBITDA a en revanche subi une baisse, en s'inscrivant à -21,4 millions d'euros par rapport à -6,3 millions d'euros au premier trimestre 2017 à taux de change constant.



En revanche, le titre Bouygues recule de 1,3% à 11 heures, sur fonds de résultats trimestriels contrastés.



Bouygues affiche en effet pour le premier trimestre 2018 un résultat net part du groupe amélioré de 53 millions d'euros sur un an, à 12 millions, mais un résultat opérationnel courant de -111 millions d'euros contre -75 millions au premier trimestre 2017.





