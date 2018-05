CAC 40 : Wall Street imprime de nouveau la tendance

10/05/2018 | 08:33

La Bourse de Paris devrait ouvrir en territoire positif jeudi matin alors que Wall Street enchaîne à nouveau les séances de hausse.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin mai - avance de 1,5 point à 5513,5 points, annonçant une ouverture légèrement favorable.



Le Dow Jones a réussi à aligner hier une cinquième séance consécutive de hausse dans le sillage du secteur de l'énergie, avec un baril de pétrole au zénith à 71,3 dollars sur fond de tensions sur l'offre avec la future mise au ban de l'Iran.



Il s'agit de sa deuxième plus longue série haussière en six mois, alors que l'indice de volatilité VIX - plus connu sous de 'baromètre de la peur' - est désormais revenu à ses niveaux d'avant le plongeon boursier de février.



Reste que, sur un mois, New York n'affiche qu'une petite hausse de 0,5%, enrayée par la vigueur du dollar, là où le CAC 40 progresse lui de quelque 4,3%.



La surperformance des actions européennes est-elle appelée à durer?



Rien de moins sûr, compte tenu des doutes et des inquiétudes qui entourent la croissance économique, sur le Vieux Continent, affirment les spécialistes.



Cette séance sera justement marquée par un 'Super Jeudi' de la Banque d'Angleterre, à la fois caractérisé par une décision sur les taux d'intérêt mais aussi la présentation du rapport trimestriel sur l'inflation.



Aux Etats-Unis sera publié l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis.



En attendant, le baril de brut texan WTI - très suivi depuis quelques jours - poursuit sa progression en reprenant 0,7% à 71,7 dollars.



