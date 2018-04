CAC 40 : à l'assaut des 5.400 pts, Publicis en vedette

19/04/2018 | 11:17

Nouvelle séance de hausse à la Bourse de Paris. L'indice phare se rapproche des 5.400 points...



Vers 11h10, le CAC 40 gagne en effet un peu moins de 0,2% à 5.389 points.



'La séance était assez linéaire à Paris et le risque est qu'elle le soit de nouveau aujourd'hui, à moins d'un sursaut de Wall Street', estiment les équipes de Saxo Banque, selon lesquelles 'le biais reste positif à moyen terme, mais il faudra clairement franchir la résistance située à 5.370 points pour espérer une accélération'.



'Le premier palier des 5.405 points devrait rapidement être avalé et laisser place à une extension du mouvement de hausse. Techniquement, cette hausse par palier vient une nouvelle fois parfaire les différents indicateurs de tendance, un courant ascendant qui pourrait mener l'indice vedette au niveau symbolique des 5.500 points', analyse de son côté Kiplink France.



Pas d'indicateur macroéconomique notable aujourd'hui de ce côté de l'Atlantique, mais le marché prendra connaissance cet après-midi aux Etats-Unis des chiffres hebdomadaires du chômage, de l'indice 'Philly Fed' au titre du mois en cours et de l'indicateur avancé du Conference Board pour mars.



Dans l'immédiat, l'euro se replie de 0,1% face au billet vert à 1,2366, alors que le baril de Brent prend près de 1,1% à 74,3 dollars.



Enfin, sur le front des valeurs, Publicis (+6,8%) domine outrageusement le CAC 40 dans le sillage de l'annonce d'un revenu net de 2,1 milliards d'euros, soit une baisse de 8,2% en données publiées en raison d'un effet de changes négatif de 217 millions. En données organiques, le chiffre d'affaires a toutefois progressé de 1,6% grâce à 'la contribution des budgets gagnés au cours de l'année 2017, notamment McDonald's, Diesel, Lionsgate, Bradesco et Southwest', a détaillé le géant publicitaire français, qui se félicite d'avoir mieux démarré 2018 que l'année dernière et vise toujours une amélioration de la croissance organique et de son taux de marge opérationnelle annuel.



Son premier poursuivant Schneider Electric (+2,1%) a quant à lui fait état d'une hausse de 6,2% de ses ventes en comparable au premier trimestre et a lui aussi réitéré ses objectifs 2018, parmi lesquels une croissance organique du chiffre d'affaires dans la moitié haute de la fourchette de +3 à +5 %.



Du côté des baisses, on notera le repli de 2,1% du titre Eramet sur fond de chiffre d'affaires de 870 millions d'euros au titre du premier trimestre 2018, en hausse de 2% sur un an, mais avec une évolution contrastée selon les branches d'activité (+3% en manganèse et +14% en nickel, mais -6% en alliages).





