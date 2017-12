CAC 40 : à l'équilibre, séance particulièrement terne

28/12/2017 | 10:52

En l'absence de nombreux investisseurs, la Bourse de Paris reste proche de l'équilibre ce jeudi.



Un peu avant 10h30, le CAC 40 évolue juste en dessous de la ligne de flottaison à 5.367 points.



La physionomie des échanges de ces derniers jours donne à penser que les jeux sont faits et que les opérateurs n'en veulent pas plus... ou qu'ils réservent un ultime coup de pouce pour aujourd'hui ou demain.



'L'indice vedette reste inscrit dans un vaste trading range au sein duquel les cours évoluent depuis le début du mois,' constatent les équipes de Kiplink Finance, lesquelles n'excluent cependant pas une réaction haussière pouvant se prolonger, ce qui incite le gérant à garder en 'ligne de mire' le seuil des 5.400 points.



Au chapitre des indicateurs, les investisseurs prendront connaissance cet après-midi des inscriptions hebdomadaires au chômage et des stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis.



Pour l'heure, la monnaie unique s'adjuge un peu moins de 0,3% face au dollar à 1,1932. Le baril de Brent progresse dans des proportions similaires à 66,7 dollars.



Enfin, sur le front des valeurs, le titre MDxHealth dévisse de 10,7% sur fond de révision à la baisse des perspectives annuelles. La croissance annuelle du chiffre d'affaires provenant de ventes de produits et de services est désormais attendue inférieure à l'objectif initial de 45/55% et devrait finalement se situer entre 10 et 15%. Le chiffre d'affaires global devrait pour sa part s'inscrire en hausse, dans une fourchette comprise entre 32 et 37%.





