CAC 40 : dans le vert malgré les frappes en Syrie

16/04/2018 | 08:33

La Bourse de Paris devrait parvenir à ouvrir sur une note positive lundi matin, capitalisant sur son élan haussier de la semaine passée, même si les investisseurs se posent toujours beaucoup de questions quant au contexte géopolitique mondial.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison avril - avance de 14 points à 5318,5 points, annonçant une ouverture dans le vert.



Après les frappes conjointes menées par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France ce week-end, les investisseurs s'interrogent sur l'évolution des relations entre les pays occidentaux et la Russie.



'La volatilité devrait rester élevée sachant que Washington pourrait dévoiler aujourd'hui de nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou suite à l'utilisation par Damas d'un arsenal d'armes chimiques', commente un opérateur.



La prudence devrait d'autant plus prévaloir que la semaine s'annonce chargée sur le plan des résultats d'entreprises comme sur celui des publications économiques.



Le géant bancaire américain Bank of America doit publier ses comptes trimestriels aujourd'hui avant l'ouverture de la Bourse de New York.



Ce soir, ce sera le géant de la vidéo à la demande, Netflix, qui dévoilera ses performances sur le trimestre écoulé.



D'autres poids lourds de la trempe de Goldman Sachs, IBM, GE ou Morgan Stanley annonceront leurs résultats cette semaine.



L'agenda économique s'annonce lui aussi particulièrement riche. Rien qu'aujourd'hui, les investisseurs attendent aux Etats-Unis les chiffres des ventes de détail, l'indice Empire State de la Fed de New York ainsi que les stocks des entreprises.



