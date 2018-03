CAC 40 : des espoirs de rebond après Wall Street

27/03/2018 | 08:34

La Bourse de Paris est attendue en hausse mardi matin, inscrivant un vif rebond après quatre séances de baisse consécutives, les investisseurs saluant la spectaculaire remontée de Wall Street la veille.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison avril - grimpe de 60,5 points à 5111 points, annonçant une ouverture résolument haussière.



La Bourse de Tokyo affichait des gains de 2,3% aujourd'hui en fin de séance dans le sillage de New York, qui a matérialisé hier sa plus forte progression en deux ans et demi (+2,8% en moyenne).



La Maison Blanche a confirmé avoir entamé des pourparlers 'constructifs' avec Pékin, ce qui signifie que la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine n'aura probablement pas lieu.



'On a aussi appris que des dirigeants nord-coréens avaient effectué un déplacement en Chine, ce qui là encore est pris comme un signe d'apaisement par le marché', se félicite un opérateur.



Le redressement des marchés européens pourrait toutefois être freiné par la vigueur de l'euro, qui remonte vers 1,2450 face au dollar.



Parallèlement, l'or se hisse au-delà des 1.350 dollars l'once, ce qui pourrait signifier que des motifs d'inquiétude subsistent à l'horizon.



Pour beaucoup d'analystes, l'enclenchement d'une nouvelle vague de baisse en direction des 5000 points est d'ores et déjà amorcé, avec même une possible correction en direction des 4500 points.



'Au contraire, une petite lueur d'espoir et de rebond possible apparaît à 5095 points', préviennent les équipes de Kiplink Finance, pour lesquelles la moindre reprise technique serait salutaire.



'Dans l'espoir aussi que ces rebonds, même minimes, permettront d'enrayer une poursuite de la consolidation,' indique le gestionnaire parisien.



