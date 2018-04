CAC 40 : en baisse dans le sillage de Wall Street

03/04/2018 | 11:14

La Bourse de Paris débute une semaine écourtée sur un biais baissier, après un nouvel accès de faiblesse à Wall Street.



Vers 10h45, le CAC 40 s'allège de 0,8% à 5.126 points, alors que le Dow Jones et le Nasdaq ont dévissé hier de respectivement 1,9 et 2,3%, la faute à une nouvelle dégringolade des géants du numérique, les fameux 'GAFA'.



Amazon a ainsi chuté de plus de 5% alors que le détaillant en ligne reste dans le collimateur de l'administration Trump, qui évoque une concurrence déloyale compte tenu des montages fiscaux pratiqués par la firme de Jeff Bezos. Le titre Facebook a de son côté lâché 2,8% dans la perspective d'une remise en cause de son modèle économique, tandis que Tesla dévissait de 5% alors qu'un vent de panique commence à souffler parmi les détenteurs de la dette du groupe.



Du côté des indicateurs, le marché prendra connaissance cette semaine aux Etats-Unis des résultats de l'enquête ADP sur l'emploi privé, de l'ISM des services pour mars (demain), des commandes à l'industrie au titre de février (demain également), de la balance commerciale pour février là aussi (jeudi) et des chiffres de l'emploi au titre du mois écoulé (vendredi). En Europe, les investisseurs surveilleront demain l'estimation rapide de l'inflation pour mars ainsi que le taux de chômage pour février, avant la publication jeudi de l'IDA des services -également pour mars -, des ventes de détail et des prix à la production industrielle pour février.



En attendant, l'indice PMI final IHS Markit pour l'industrie manufacturière de l'Eurozone est ressorti à 56,6, soit le même niveau que l'estimation flash, et continue donc de reculer par rapport à son niveau record de décembre. La croissance a ralenti dans l'ensemble des pays et des sous-secteurs étudiés par l'enquête en mars.



Sur le marché des changes, l'euro grignote un peu moins de 0,1% face au dollar à 1,2315, tandis que le baril de Brent s'adjuge près de 0,8% à 68,2 dollars.



Enfin, au chapitre microéconomique, Sodexo (-5,7%) reste à la peine après son profit warning de la semaine dernière et alors que Bryan Garnier n'est plus à l'achat.



Casino (-2,3%) a pour sa part entamé des négociations exclusives avec Auchan Retail en vue d'un partenariat stratégique mondial pour leurs achats alimentaires et non-alimentaires et 'ce avec leurs principaux fournisseurs multinationaux'.



On notera également la suspension de cotation de MND, qui a annoncé le report de son augmentation de capital.





