CAC 40 : en légère progression avant les indicateurs US

14/03/2018 | 11:06

La Bourse de Paris est en légère hausse avant la publication de plusieurs statistiques notables aux Etats-Unis.



Un peu avant 11h, le CAC 40, qui avait ouvert dans le rouge, prend près de 0,3% à 5.257 points.



'On semble échapper à une escalade de tensions dans ce qu'il convient désormais d'appeler une guerre commerciale, mais cela n'empêche pas certaines inquiétudes de limiter la prise de risque chez les investisseurs', explique un opérateur.



A Wall Street, les turbulences politiques ont fini par avoir raison hier des velléités haussières affichées au cours des dernières séances après le limogeage du chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson.



Au chapitre des indicateurs, les intervenants s'apprêtent à prendre connaissance du chiffre de la production industrielle dans l'eurozone au titre du mois de janvier. Seront aussi publiés cet après-midi de l'autre côté de l'Atlantique les prix à la production industrielle et les ventes de détail pour février ainsi que le chiffre des stocks des entreprises pour le mois précédent.



En attendant, l'euro s'allège de 0,2% face au dollar à 1,2369, tandis que le baril de Brent avance de 0,3% à 64,8 dollars.



Sur le front microéconomique, DBV Technologies lâche environ 4% sur fond de creusement de la perte nette en 2017 à 147,7 millions d'euros, contre 114,5 millions un an auparavant. La trésorerie a en outre nettement diminué, passant de 256,5 à 137,9 millions d'euros.



Haulotte Group décroche de son côté de 5,9% après l'annonce hier soir d'un recul du bénéfice net l'an passé.



L'action Altice prend en revanche 1,6% alors que selon l'agence de presse Bloomberg la branche européenne du groupe télécoms de Patrick Drahi aurait reçu plusieurs marques d'intérêt pour ses 'mâts télécoms', suivant une valeur qui pourrait avoisiner les 3 milliards d'euros.





