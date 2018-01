CAC 40 : en route pour les zéniths de 2017.

08/01/2018 | 08:29

Après un début d'année en fanfare (déjà +3% depuis le 1er janvier), la Bourse de Paris semble bien partie pour poursuivre son mouvement ascendant lundi et se remettre en direction de ses récents plus hauts.



A 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison janvier - affiche un gain de 10 points à 5479 points, annonçant un début de séance dans le vert.



Tous les voyants sont au vert et la dynamique haussière des marchés résiste à tous les vents contraires, comme par exemple des chiffres économiques pas toujours souriants.



Vendredi, la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain n'avait suscité aucune réaction décelable, malgré des créations de postes très inférieures aux attentes.



'A présent et sur ce niveau d'indice, la tendance semble solide, donnant libre court à une extension haussière ayant pour cible 5475 et 5495 points,' assurent les analystes techniques de Kiplink Finance.



Certains chartistes vont plus loin et affirment que le marché parisien est désormais lancé sur des rails qui lui permettront de retracer son zénith de 2017, de 5525 points, inscrit début novembre.



La trajectoire du CAC va néanmoins beaucoup dépendre de l'évolution de l'euro face au dollar, avec une devise européenne qui continue d'être irrémédiablement attiré par le seuil de 1,20 contre le billet vert.



La qualité de la saison des résultats de 4ème trimestre - qui démarrera ce vendredi avec les publications de JPMorgan Chase et Wells Fargo - devrait s'avérer elle aussi déterminante.



Le consensus attend une progression moyenne des bénéfices de sociétés américaines de l'ordre de 10%, mais la réforme fiscale mise en place par Donald Trump pourrait entraîner la comptabilisation d'un certain nombre de charges et de provisions à même de troubler la lecture des comptes des entreprises américaines.



