CAC 40 : l'attention focalisée sur le nucléaire iranien

08/05/2018 | 08:32

La Bourse de Paris devrait ouvrir mardi en léger repli avant la décision de Donald Trump concernant l'accord nucléaire iranien, jugée décisive pour les marchés, et notamment pour le pétrole.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison mai - recule de 6,5 points à 5502,5 points, annonçant une ouverture sur une note prudente.



Dans l'un de ses tweets ravageurs, le président américain a fait savoir hier qu'il ferait connaître sa volonté concernant le sort de l'accord nucléaire iranien d'ici mardi soir, et non plus vendredi.



Autrement dit, sa décision est déjà prise.



Au cours d'une conférence de presse, l'ex-maire de New York devenu proche conseiller du président Rudolph Guliani l'a d'ailleurs mimé en train de déchirer l'accord de 2015 mis en place par Barack Obama.



Mais Wall Street ne partage pas forcément l'optimisme de Rudy Giuliani et y voit plutôt un nouveau foyer de tensions, non seulement au Proche Orient, mais également avec les alliés américains comme le Royaume-Uni et la France.



Au final, le Dow Jones n'affichait que 0,4% de hausse hier, bien en-deçà de ses plus haut du jour.



'La décision de Donald Trump va s'avérer particulièrement importante pour le marché pétrolier, dans la mesure où elle pourrait signifier la mise en place de nouvelles sanctions à l'encontre des exportations d'hydrocarbures iraniennes', prévient-on chez Danske Bank.



'Le risque de sanctions affectant la production iranienne conjuguée à une éventuelle panique au Venezuela pourrait envoyer le baril de Brent en direction des 80 ou 85 dollars,' estime la banque danoise.



Le Brent consolide pour l'instant de 0,7% à 75,6 dollars.



