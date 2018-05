CAC 40 : la configuration technique reste favorable

02/05/2018 | 08:33

Après avoir gagné 7% au mois d'avril, la Bourse de Paris se prépare à une rentrée studieuse pour cette première séance du mois de mai, qui sera marquée par la publication des chiffres de la croissance en zone euro au premier trimestre et la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin mai - recule d'à peine 0,5 point à 5472,5 points, annonçant une ouverture étale ou presque.



Le marché parisien - qui était resté fermé hier pour la Fête du travail - vient d'aligner cinq semaines positives, une évolution témoignant d'une grande fermeté et d'une configuration technique favorable d'après les analystes techniques.



Graphiquement, l'indice CAC 40 pourrait toutefois faire face à une première zone d'essoufflement à 5530 points avant de retrouver ses récents plus hauts au-delà des 5540 points, préviennent toutefois les chartistes.



Les investisseurs pourraient également se montrer prudents à quelques heures de la décision de politique monétaire de la Fed, qui ne semble avoir pour l'instant aucune raison de modifier le rythme de ses hausses de taux d'intérêt.



'Son président, Jerome Powell, nous paraît être avant tout optimiste quant à la vigueur actuelle de l'économie américaine, plutôt qu'un véritable tenant de la ligne dure', juge Samy Chaar, chef économiste chez Lombard Odier.



Autre motif de prudence, Eurostat dévoilera dans la matinée son estimation rapide préliminaire du PIB dans la zone euro pour le premier trimestre.



A Wall Street, l'avancée du Nasdaq hier (+0,9%) semble toutefois démontrer que les acheteurs ont solidement repris la main.



Apple - qui avait pris plus de 2% en séance - bondissait de 5% supplémentaires après-Bourse, le géant technologique californien ayant non seulement annoncé des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions, mais aussi un montant spectaculaire et historique de 100 milliards de dollars de rachats d'actions.



