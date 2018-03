CAC 40 : la nervosité refait surface

14/03/2018 | 08:29

La Bourse de Paris est attendue en léger recul mercredi matin, dans un climat privilégiant la prudence avant plusieurs indicateurs économiques clé prévus aux Etats-Unis cet après-midi.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison mars - abandonne 16,5 points à 5226 points, annonçant un début de séance dans le rouge.



Les investisseurs semblent hésiter à s'engager avant la publication plus tard dans la journée des ventes de détail aux Etats-Unis, mais aussi des prix à la production industrielle, des stocks des entreprises et des stocks de pétrole.



'On semble échapper à une escalade de tensions dans ce qu'il convient désormais d'appeler une guerre commerciale, mais cela n'empêche pas certaines inquiétudes de limiter la prise de risque chez les investisseurs', explique un opérateur.



A Wall Street, les turbulences politiques ont fini par avoir raison hier des velléités haussières affichées depuis six à sept séances, après le limogeage du chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson.



Au terme des échanges, le Dow Jones abandonnait 0,7%.



'Tout le monde espère voir se poursuivre la récente tendance haussière, mais force est de constater que les investisseurs n'affichent pas beaucoup d'appétit pour le risque', ajoute l'intervenant.



'L'enthousiasme fait visiblement défaut à ces niveaux de valorisation particulièrement riches et en ces temps troublés', justifie-t-il.



A Paris aussi, le rebond du CAC 40 reste fragile et la nervosité a vite refait surface hier après la laborieuse progression des derniers jours.



Après avoir progressé ce mardi jusque vers 5312 points, le marché parisien a subi un basculement en territoire négatif suite à l'éviction de Rex Tillerson pour terminer sur un recul de 0,65% à 5243 points.



Dans les conditions actuelles, le CAC semble bien incapable d'aller chercher le seuil des 5330 points.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.