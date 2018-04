CAC 40 : la séquence haussière s'interrompt

25/04/2018 | 08:33

La Bourse de Paris devrait interrompre sa série haussière et démarrer dans le rouge mercredi matin, les intervenants de marché n'appréciant pas le récent coup de tabac sur le compartiment obligataire.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison mai - lâche 34,5 points à 5357 points, annonçant un début de séance dans le rouge.



Le marché parisien avait réussi hier à aligner une neuvième séance consécutive de hausse (+0,1%) malgré l'alourdissement de Wall Street et des taux d'intérêt de nouveau au zénith.



Le Dow Jones a lâché plus de 1,7% hier soir, alourdi par un nouveau courant vendeur sur le secteur obligataire, avec des taux longs à 10 ans revenus autour de la barre des 3%.



Ce seuil des 3% semble constituer une frontière technique et psychologique qui a entraîné une prise de conscience chez les investisseurs.



Au mois de février, un regain de tensions sur l'obligataire avaient été l'un des facteurs déclencheurs de la sévère correction des marchés d'actions.



'S'il est vrai que le franchissement de la zone des 3% laisse penser que les rendements obligataires pourraient se tendre davantage, il n'y a pas encore lieu de s'alarmer, surtout en Europe où le cycle économique demeure porteur et la politique de la BCE favorable', assure un analyste.



D'autre part, le CAC 40 reste dans une configuration haussière tant que les 5385 points n'ont pas été enfoncés, affirment les chartistes.



Aucun indicateur d'importance ne figure au calendrier aujourd'hui, mais la séance sera émaillée par de nombreuses publications de résultats, dont celles de Twitter et de Qualcomm.



