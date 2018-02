CAC 40 : la tendance demeure favorable

26/02/2018 | 08:33

La Bourse de Paris devrait débuter en hausse lundi dans un marché étroit en attendant l'allocution demain devant le Congrès américain du nouveau président de la Réserve fédérale.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison mars - progresse de 26 points à 5341,5 points, annonçant une poursuite du rebond entamé la semaine passée.



Après la récente accélération de l'inflation et des rendements obligataires, les investisseurs attendent d'être rassurés sur le diagnostic de la Fed, au moins en matière de perspectives économiques.



Les opérateurs s'attendent toutefois à ce que Jerome Powell ouvre la porte à quatre relèvements de taux directeurs cette année, alors que la Réserve fédérale n'en évoquait encore que trois à la fin de l'année 2017.



Les investisseurs pourraient également hésiter avant la parution, mercredi, des prix à la consommation dans la zone euro et de l'indice PCE des prix de détail hors alimentation et énergie ('core').



Cette statistique particulièrement surveillée par la Fed pourrait apporter elle aussi des indications sur le moment que choisira la Réserve fédérale pour relever ses taux.



Vendredi, Wall Street avait terminé en forte hausse (+1,4%) à la faveur d'une nouvelle détente du compartiment obligataire. Sur la semaine écoulée, le Dow Jones s'est adjugé 0,4% et le Nasdaq 1,4%.



La tendance semble également demeurer haussière à Paris, où le CAC a repris environ 0,7% sur l'ensemble de la semaine dernière.



'L'indice a validé son passage au-dessus de la première résistance à 5305 points', se félicitent les analystes de Kiplink Finance.



'A présent, la porte s'ouvre pour rejoindre le point attendu des 5335 points, le débordement de ce palier d'importance ouvrirait indéniablement de bonnes perspectives sur la base d'une configuration des plus solides à moyen terme', assurent les spécialistes.



