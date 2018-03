CAC 40 : le marché parisien à l'équilibre en fin de matinée

16/03/2018 | 11:25

La Bourse de Paris évoluait à l'équilibre vendredi en fin de matinée, le CAC 40 grapppillant symboliquement 0,03% à 5.268 points, dans un contexte géopolitique toujours incertain.



Après l'empoisonnement au Royaume-Uni d'un ancien espion russe, Londres, Paris, Berlin désignent Moscou à l'unisson, alors que Washington est sur le point d'imposer de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie. 'Les marchés restent focalisés sur les incertitudes politiques, qui ont pesé à la fois sur Wall Street et les places asiatiques dans la nuit', souligne un opérateur



Source de tension notable, les investisseurs s'inquiètent de l'établissement par les Etats-Unis de sanctions commerciales contre la Chine, lesquelles pourraient engendrer d'éventuelles représailles contre les entreprises américaines mais également une suspension des achats de T-Bonds. Notons qu'un G 20 sera tiendra la semaine prochaine en Argentine, ce qui pourrait donner à Washington l'occasion d'avancer ses pions.



'A noter que cette dernière séance de la semaine sera celle des 4 sorcières, comme tous les 3e vendredi de chaque trimestre', souligne ce matin un spécialiste parisien.



En attendant, du côté des indicateurs et en février, le taux d'inflation de la zone euro s'est établi sur un an à 1,1%, indique désormais Eurostat alors que la première estimation est de 1,2%. Le consensus s'attendait à voir cette dernière confirmée.



Pour ce qui est des valeurs, L'Oréal a annoncé ce matin du rachat de la société canadienne ModiFace, présentée comme un spécialiste de 'la réalité augmentée et (de l')intelligence artificielle appliquées à la beauté'. Les conditions financières de l'opération n'ont pas été précisées.



Notons que Vallourec prend 5% après qu'UBS soit passé à l'achat sur le dossier en visant 7 euros, en estimant que le potentiel de rebond des comptes est sous-estimé par le marché.



Elior Group annonce la nomination d'Esther Gaide au poste de directrice financière. Elle succède à Olivier Dubois



A Amsterdam, le titre Altice A prend 5% après des annuels caractérisés par un EBITDA supérieur au consensus, un point clé pour ce groupe très endetté en train de scinder ses activités d'Europe et d'Amérique du Nord.







