CAC 40 : le mouvement de hausse devrait se poursuivre

17/05/2018 | 08:28

La Bourse de Paris va tenter jeudi de poursuivre son mouvement de hausse entamé il y a maintenant quasiment deux mois en alignant une septième séance consécutive de progression.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin mai - avance de 10 points à 5577,5 points, annonçant un début de séance favorable.



Au-delà de la récente série gagnante, c'est une huitième semaine de hausse qui se profile pour le marché parisien, qui n'a connu que trois épisodes de consolidation de 0,5% en une trentaine de séances.



D'après les analystes techniques, les indicateurs restent solides et le CAC pourrait bientôt venir tester la résistance majeure des 5580 points avant de prolonger le mouvement haussier en direction des 5640 points.



La tendance pourrait notamment continuer à être portée par les valeurs du luxe, qui profitent du renchérissement du dollar face à l'euro.



Particulièrement ferme ces derniers jours, le dollar se tasse quelque peu jeudi matin et revient en direction de 1,1815 face à l'euro contre 1,1795 hier en fin de séance.



Après une entame de séance hésitante, Wall Street a également repris le chemin de la hausse hier (+0,4%).



'La bonne surprise des chiffres de la production industrielle au mois d'avril semble avoir joué un rôle important dans le retournement à la hausse du marché', explique un opérateur.



Le calendrier économique s'annonce moins chargé aujourd'hui. Les investisseurs prendront néanmoins connaissance de l'indice de la Fed de Philadelphie, des inscriptions aux allocations chômage et de l'indicateur avancé du Conference Board en début d'après-midi.



