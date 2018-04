CAC 40 : les 5440 points, une simple formalité?

24/04/2018 | 08:24

La Bourse de Paris - qui est en train de signer sa plus longue série haussière depuis trois ans - pourrait bien franchir le cap des 5440 points mardi si les nombreux résultats de la journée devaient s'avérer solides.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison mai - grignote cinq points à 5387 points, annonçant une ouverture plutôt favorable.



En reprenant 0,5% hier, le marché parisien a aligné une huitième séance de hausse consécutive, un exploit sans précédent depuis début janvier 2015.



D'après les analystes techniques, une fois atteint l'objectif haussier des 5445 points, le CAC devrait se mettre en direction des 5510 points.



A Wall Street, les marchés d'actions ont fini sans tendance lundi, mais il s'agit presque d'une performance au vu de la récente dégradation des marchés de taux d'intérêt.



Le Dow Jones a végété toute la séance pour terminer juste en-dessous du niveau d'équilibre (-0,1%).



Après la clôture, Alphabet a annoncé un bénéfice record de 9,4 milliards de dollars, soit 13,3 dollars par titre. Hors exceptionnels, le profit du groupe californien ressort à 9,9 dollars, contre 9,3 dollars attendus.



Le titre était stable en échanges électroniques, après une séance assez morne.



Toute une avalanche de résultats d'entreprises américaines est attendue à la mi-journée, dont les publications des géants 3M, Caterpillar et Coca-Cola.



Les investisseurs prendront également connaissance, aux Etats-Unis, des chiffres des ventes de logements neufs ainsi que de la confiance des consommateurs du Conference Board.



En Allemagne sera rendu public l'indice du climat des affaires publié par l'institut Ifo.



