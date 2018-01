CAC 40 : les 5500 points de plus en plus proches

09/01/2018 | 08:29

La Bourse de Paris devrait poursuivre sa progression mardi matin au lendemain d'une nouvelle série de records à Wall Street, où les marchés sont en train de réaliser leur meilleure entame d'année depuis 12 ans, c'est-à-dire 2006.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin janvier - grignote symboliquement un petit point à 5487 points, annonçant une ouverture plutôt favorable.



Le marché parisien vient d'aligner quatre séances consécutives de hausse et engrange désormais 240 points en ligne droite depuis son récent plancher des 5258 points du mardi 2 janvier au matin.



D'après les analystes techniques, le CAC - qui a testé les 5500 points hier - semble particulièrement bien parti pour retracer son zénith de 2017 inscrit début novembre autour des 5525 points.



A horizon plus lointain, les gérants du Groupe La Française disent pronostiquer une année 'globalement bien orientée pour les marchés financiers'.



'L'environnement macroéconomique anticipé pour 2018 constitue un soutien important pour les marchés actions mondiaux et laisse présager une nouvelle performance positive après une excellente année 2017, ' déclare Laurent Jacquier-Laforge, le directeur des investissements actions du gestionnaire d'actifs parisien.



Du côté de Fidelity, on n'hésite pas à évoquer une année 2018 'extatique' sur le front de l'économie.



'Phénomène rare ces dernières années, la fenêtre conjoncturelle actuelle s'ouvre sur un horizon relativement dégagé laissant espérer un renforcement de la croissance', indique le fonds de pension américain.



Les nombreuses statistiques attendues aujourd'hui permettront peut-être de confirmer ce scénario favorable.



Sont notamment attendus, en Allemagne, les chiffres de la production industrielle ainsi que, pour la zone euro, les indicateurs ayant trait au chômage au titre du mois de novembre.



