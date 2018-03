CAC 40 : nouvel accès de déprime derrière Wall Street

28/03/2018 | 08:33

La Bourse de Paris devrait repartir à la baisse mercredi au lendemain d'un net recul à Wall Street, qui a connu un nouvel accès de déprime hier provenant cette fois du secteur technologique.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison avril - chute de 49 points à 5053 points, annonçant quelques perturbations à l'ouverture.



Les indices américains ont tous fini sur de lourdes pertes hier. Le Dow Jones - qui gagnait encore 0,9% à la mi-séance - replongeait de 1,5% en fin de séance, tandis que le Nasdaq dévissait de 2,9% au final.



L'inquiétude a resurgi du côté des 'GAFA', avec des pertes de 4,5% pour Alphabet et surtout 4,9% pour Facebook.



'Les valeurs de la technologie ont plongé suite à des informations évoquant un blocage des investissements chinois dans les entreprise high-tech américaines', explique un trader.



D'après Bloomberg, l'administration Trump réfléchirait à toute une série de mesures restrictives visant à empêcher ce qu'elle considère comme un pillage par la Chine de la propriété intellectuelle américaine.



L'aversion au risque se traduit par une nette détente des taux: le rendement de l'emprunt d'Etat allemand (Bund) à 10 ans, valeur refuge de la zone euro, se détend d'un point à 0,49%.



Le dollar fait preuve de fermeté et s'échange autour de 1,2390 pour un euro, tandis que le baril de pétrole brut léger américain cède 0,8% à 64,7 dollars.



Dans un tel climat de défiance, l'enclenchement d'une nouvelle vague de baisse en direction des 5000 points reste d'actualité, estiment certains chartistes.



Selon eux, le CAC pourrait même s'en aller corriger jusque vers 4625, voire 4500 points.



