CAC 40 : optimisme de rigueur avant l'inflation américaine

13/03/2018 | 11:16

Les investisseurs restent optimistes avant la publication en début d'après-midi de l'inflation américaine.



Un peu après 11h, le CAC 40, en hausse d'un peu plus de 0,4%, flirte ainsi avec le seuil des 5.300 points.



'Les investisseurs semblent soulagés que l'inflation reste encore contenue outre-Atlantique, ce qui devrait être une nouvelle fois confirmé aujourd'hui par la publication de l'IPC et de l'ICP core (inflation sous-jacente). Il est même probable que le marché prête peu attention à ces chiffres finalement puisque la thématique de la 'reflation' est désormais de moins en moins partagée par les investisseurs et les économistes', prophétisent les équipes de Saxo Banque.



Sur le front des indicateurs, le marché prendra en effet connaissance cet après-midi du chiffre de l'inflation aux Etats-Unis au titre du mois écoulé, la seul statistique notable de cette séance.



En attendant, l'euro s'effrite de 0,1% face au dollar à 1,2325, tandis que le baril de Brent s'adjuge un peu moins de 0,3% à 65,1 dollars.



Enfin, au chapitre des valeurs, Iliad, dont le titre décroche de 6,4%, accuse la plus forte baisse du SBF 120 consécutivement à l'annonce d'un recul de la rentabilité dans le fixe l'an passé. La maison-mère de Free a tout de même fait état ce matin d'un résultat net récurrent du groupe de 19,3% à 480,3 millions d'euros ainsi que d'un résultat opérationnel courant en hausse de 15,8% à 862 millions.



Lanterne rouge de l'indice vedette, Veolia Environnement se replie pour sa part de 2,2% alors que, selon Bloomberg, le fonds souverain du Qatar, ci-devant détenteur d'une participation de 4,6%, est sorti du capital.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.