CAC 40 : pas d'abattement après le retournement de New York

10/04/2018 | 08:28

La Bourse de Paris devrait ouvrir en légère hausse mardi matin, les investisseurs ne se laissant pas abattre par le retournement de Wall Street la veille.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin avril - progresse de 37,5 points à 5290 points, préfigurant une ouverture dans le vert.



La Bourse de New York a connu un nouveau renversement de tendance radical en seconde partie de séance hier.



Alors que le Dow Jones affichait jusqu'à 2% de gains à l'heure du déjeuner, le marché a entamé un véritable retour à la case départ dans l'après-midi après la publication d'une information émanant du New York Times faisant état d'une perquisition du FBI dans le bureau de l'avocat personnel de Donald Trump, Michael Cohen.



Au final, le Dow Jones ne prenait plus que 0,2%.



A Paris, le CAC 40 a signé une 'séance pour rien' ou presque lundi, grignotant 0,1% à 5263 points dans des volumes traduisant l'absence d'initiative des opérateurs.



'Techniquement, l'indice parisien conserve un léger biais haussier en données hebdomadaires au-dessus de 5255 points', assurent les équipes de Kiplink Finance.



'A plus court terme, l'indice va avoir besoin de forces supplémentaires pour rejoindre les premières résistances majeures à 5335 et 5350 points', ajoutent les analystes.



Un premier objectif pourrait se situer vers 5320 points, notamment si l'entame de la saison des résultats trimestriels aux Etats-Unis se déroule sous les meilleurs auspices.



En dehors des quelques statistiques de second plan, peu d'indicateurs seront publiés aujourd'hui. Les investisseurs prendront toutefois connaissance des prix américains à la production, ainsi que des stocks des grossistes.



