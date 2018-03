CAC 40 : pas de fièvre acheteuse au lendemain de la Fed

22/03/2018 | 08:33

La Bourse de Paris devrait ouvrir dans le rouge jeudi matin, au lendemain de la décision sans surprise de la Réserve fédérale de poursuivre le resserrement de sa politique monétaire.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison avril - rétrocède 20 points à 5204 points, annonçant un début de séance précautionneux.



La Fed, comme attendu, a relevé ses taux directeurs de 25 points de base mercredi et a écarté le scénario d'une hausse par trimestre cette année, soit quatre au total en 2018, pour le plus grand bonheur du marché.



'Il semblerait quand même que sa décision ait été prise à une courte majorité, ce qui va nous obliger à rester sur nos gardes pendant les mois qui viennent', note un opérateur.



Pour son premier grand oral, Jerome Powell n'a pas emballé le marché, sans non plus l'inquiéter, le nouveau président de la Fed ayant assuré souhaiter une 'transition dans la continuité'.



Au final, les indices américains terminaient quasiment sur leurs niveaux d'ouverture, avec un Dow Jones en repli de 0,2% et un Nasdaq qui cédait moins 0,3%.



Une certaine prudence devrait encore s'imposer aujourd'hui au vu de l'imminence de la décision de politique monétaire d'une autre banque centrale, celle de la Banque d'Angleterre (BoE), qui communiquera ses annonces à l'heure du déjeuner.



Autre rendez-vous important, l'indice du climat des affaires de l'institut munichois Ifo, publié à partir des réponses de 7000 entreprises allemandes, sera publié dans le courant de la matinée.



Enfin, les inscriptions aux allocations chômage et les indicateurs avancés du Conference Board seront publiés dans l'après-midi.



Alors que le CAC reste enfermé dans un corridor allant de 5200 à 5300 points, le marché semble toujours dans l'attente d'un véritable catalyseur à la hausse, mais seul un enfoncement des 5185 points serait annonciateur d'un retournement de marché, font observer les spécialistes techniques.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.