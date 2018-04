CAC 40 : peu d'initiatives avant l'indice ZEW

17/04/2018 | 08:33

La Bourse de Paris devrait ouvrir sur une note indécise mardi, les investisseurs préférant rester à l'écart du marché dans l'attente de résultats et d'indicateurs économiques importants.



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison fin avril - avance malgré tout de 19,5 points à 5325,5 points, laissant entrevoir une ouverture légèrement favorable.



Le marché parisien avait fini hier sur un gain symbolique de 0,1% à 5313 points, à l'issue d'une séance sans relief où le CAC aura de nouveau échoué à déborder la zone de résistance des 5320/5330 points.



Dans ce contexte d'hésitation, les investisseurs observeront de très près l'indice ZEW du sentiment économique des investisseurs allemands qui sera publié dans la matinée.



'L'indicateur va fournir un premier point de vue sur la façon dont le climat d'incertitude géopolitique et les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis pèsent sur le moral des intervenants de marché', explique Danske Bank.



En plus des chiffres macro-économiques du jour, l'attention des investisseurs se concentrera aussi sur les résultats d'entreprise, toujours en vue de se faire une idée de l'état de la conjoncture.



Parmi les publications attendues Outre-Atlantique aujourd'hui figurent celles du géant bancaire Goldman Sachs, du groupe pharmaceutique Johnson & Johnson et de l'assureur-santé UnitedHeatlh.



Hier, Wall Street avait connu une séance très linéaire et monotone, avec des gains compris entre 0,7% et 0,9% qui semblaient acquis dès l'ouverture.



Peu après la clôture, Netflix s'envolait néanmoins de 6,5% grâce à la publication d'un résultat très exactement conforme aux attentes, à 0,64 dollar l'action.



