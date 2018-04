CAC 40 : peu d'initiatives avant la réunion de la BCE

26/04/2018 | 08:33

La Bourse de Paris devrait modestement progresser jeudi en début de séance dans l'attente du statu quo très largement anticipé de la Banque centrale européenne (BCE).



Vers 8h15, le contrat futur sur l'indice CAC 40 - livraison mai - grignote 1,5 point à 5366 points, annonçant un début de séance dans le calme.



La BCE doit annoncer sa décision sur les taux à 13h45. Son président, Mario Draghi, s'exprimera ensuite lors d'une conférence de presse devant se tenir à partir de 14h30 au siège de l'institution, à Francfort.



Les opérateurs du marché et les économistes préviennent qu'il ne faut pas attendre grand-chose de la réunion.



Franck Dixmier, le directeur des gestions obligataires d'AllianzGI, n'attend ni changement de politique, ni modification des perspectives de la BCE ce jeudi.



'Les dernières données économiques, ainsi que des résultats d'enquêtes d'activité en retrait par rapport à la dynamique de début d'année, conjuguées à une inflation totale en zone euro modérée (...) et une inflation de coeur qui se maintient à des niveaux faibles (...), devraient conforter la BCE dans son approche prudente de la conduite de la normalisation graduelle de sa politique monétaire', explique le gérant.



Hier, le marché parisien avait logiquement consolidé après une série de neuf séances de hausse consécutive, avec des taux d'intérêt toujours au zénith, à plus de 3% outre-Atlantique.



Mais si Wall Street avait mal entamé la séance, les indices américains se sont repris après avoir testé des seuils techniques cruciaux, les acheteurs ayant peu à peu repris la main.



A la clôture, les scores étaient tous revenus positifs, malgré l'absence de 'mieux' du côté des Treasuries, avec un T-Bonds à 10 ans qui grimpait vers 3,03%.



Le compartiment obligataire sera encore très surveillé ce jeudi, au même titre que les nombreuses publications de résultats (Barclays, Fiat Chrysler, Nokia, Shell,...) attendues dans la journée.



