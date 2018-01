CAC 40 : peu de mouvements avant le compte-rendu de la BCE

11/01/2018 | 11:01

Indécise, la Bourse de Paris évolue juste au-dessus de la ligne de flottaison à l'approche de la mi-journée.



Vers 10h45, le CAC 40 grignote un peu moins de 0,1% à 5.508 points. L'indice vedette avait consolidé d'un peu plus de 0,3% hier, après 5 séances consécutives de hausse, mais était parvenu - et parvient donc encore - à préserver le seuil des 5.500 points.



Sur le front macroéconomique, la publication en début d'après-midi du compte-rendu de la dernière réunion de la BCE devrait a priori réserver assez peu de surprises.



Du côté des indicateurs, le marché prendra connaissance d'ici quelques minutes de l'évolution de la production industrielle dans l'eurozone au titre du mois de novembre. Seront aussi publiés cet après-midi de l'autre côté de l'Atlantique les chiffres hebdomdaires du chômage ainsi que les prix à la production industrielle (PPI) pour décembre.



Pour l'heure, l'euro s'effrite de 0,1% face au dollar à 1,1943, alors que le baril de Brent gagne 0,2% à 69,4 dollars.



Enfin, au chapitre des valeurs, JPMorgan et Wells Fargo publieront demain leurs comptes trimestriels. A Paris, Sodexo (-3%), plus mauvaise performance de l'indice vedette, accuse le coup dans le sillage de l'annonce d'un recul de 2,6% du chiffre d'affaires au titre du premier trimestre.





